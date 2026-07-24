Дворкович не будет поддерживать Илюмжинова на выборах главы FIDE

Аркадий Дворкович: «Я точно не поддержу Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ, так как не разделяю его позиции»
Аркадий Дворкович заявил, что не будет поддерживать Кирсана Илюмжинова на выборах главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Выборы пройдут в сентябре в Самарканде. На должность претендуют Илюмжинов и немцы Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.
Дворкович возглавлял ФИДЕ с 2018 и планировал переизбираться на третий срок, но 23 июля был внесен в санкционные списки Евросоюза и приостановил деятельность на посту президента организации.
«Я точно не поддержу на выборах президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», – сказал Дворкович.
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