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Аркадий Дворкович: «Я точно не поддержу Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ, так как не разделяю его позиции»

Sports.ruиещё 1

Аркадий Дворкович заявил, что не будет поддерживать Кирсана Илюмжинова на выборах главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Дворкович не будет поддерживать Илюмжинова на выборах главы FIDE
© Sports.ru

Выборы пройдут в сентябре в Самарканде. На должность претендуют Илюмжинов и немцы Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.

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Дворкович возглавлял ФИДЕ с 2018 и планировал переизбираться на третий срок, но 23 июля был внесен в санкционные списки Евросоюза и приостановил деятельность на посту президента организации.

«Я точно не поддержу на выборах президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», – сказал Дворкович.
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