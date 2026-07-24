Дворкович не будет поддерживать Илюмжинова на выборах главы FIDE

Аркадий Дворкович заявил, что не будет поддерживать Кирсана Илюмжинова на выборах главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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Выборы пройдут в сентябре в Самарканде. На должность претендуют Илюмжинов и немцы Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.

Дворкович возглавлял ФИДЕ с 2018 и планировал переизбираться на третий срок, но 23 июля был внесен в санкционные списки Евросоюза и приостановил деятельность на посту президента организации.