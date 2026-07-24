Шипов назвал фаворита на выборах президента FIDE

Глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов будет явным фаворитом на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее Турлов объявил о том, что он примет участие в выборах, которые пройдут 26-27 сентября в Самарканде.

"Я думаю, что Турлов будет явным фаворитом. Он представитель действующей шахматной власти, и у него явно будет очень серьезная поддержка. Интересно посмотреть, кто будет в его команде, кого он хотел бы видеть своим замом", - сказал Шипов.

"Сложно сказать, насколько его кандидатура будет выгодна для российских шахмат. Шахматное правление под руководством Аркадия Дворковича не спешило возвращать нам флаг и гимн, поэтому надо послушать, что он сам скажет по этому поводу. Понятно, что нельзя не учитывать сопротивление со стороны западного лобби, но Турлов является грамотным человеком, поэтому я надеюсь, что он будет к нам близок", - добавил собеседник агентства.

Турлову 38 лет, он является уроженцем Москвы. В 2023 году стал главой Казахстанской федерации шахмат, в 2024-м - Международной федерации школьных шахмат. Является основателем холдинга Freedom Holding Corp.

О президентских выборах FIDE

Ранее россиянин Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий главы FIDE на период действия санкций со стороны Евросоюза и сообщил ТАСС, что отказался от участия в выборах президента организации. Он возглавил FIDE в 2018 году. Исполняющим обязанности президента федерации назначен индиец Вишванатан Ананд. Турлов входил в команду Дворковича, пока россиянин не снял свою кандидатуру с предстоящих выборов.

На должность главы FIDE, помимо Турлова, претендуют немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также россиянин Кирсан Илюмжинов, кандидатуру которого поддержит Федерация шахмат России.