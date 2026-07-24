Глава Казахстанской федерации шахмат выдвинулся на пост президентаFIDE

Глава Казахстанской федерации шахмат Турлов будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ
Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов сообщил, что будет баллотироваться на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«За последние годы шахматы сделали огромный шаг вперед. Игра привлекла миллионы новых, прежде всего, юных игроков, шахматное сообщество стремительно растет на всех континентах, а цифровые технологии сделали игру доступнее, чем когда-либо прежде. Динамично развиваются и профессиональные шахматы, становясь все более зрелищными и коммерчески привлекательными. Однако сегодня федерация с вековой историей стоит на определенной развилке. Пройденный путь нельзя остановить или перечеркнуть. Считаю, что его нужно интенсифицировать, придать развитию новую энергию и двигаться дальше. Именно поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации. Я бизнесмен из Казахстана с 15-летним управленческим опытом. Построенный мной холдинг Freedom – это публичная компания с капитализацией в $10 млрд, представленная в 22 странах мира и обслуживающая более 14 млн клиентов, с командой в 11 тысяч человек. В 2023 году я возглавил Казахстанскую федерацию шахмат. За это время мы провели матч за звание чемпиона мира среди мужчин, командный чемпионат мира по рапиду и блицу, а уже через месяц мой дом – Алматы – станет местом проведения Чемпионата мира среди университетов. С 2024 года я руковожу Международной федерацией школьных шахмат, где мы реализуем проекты на всех континентах. За последние годы я инвестировал в шахматы более $75 миллионов. Каждый вложенный цент можно проследить в конкретном результате: от инфраструктуры внутри Казахстана до топовых чемпионов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Я вижу ФИДЕ сильным глобальным институтом, который должен сделать качественный шаг вперед сразу по нескольким направлениям – и здесь мне есть, на что опереться. Моя страна умеет выстраивать диалог с самыми разными государствами и находить баланс там, где другие видят противоречия. Убежден: именно такой – открытой и объединяющей – должна быть и ФИДЕ. С этим видением я иду на предстоящие выборы вместе с Вишванатаном Анандом, великим чемпионом и легендой мировых шахмат, заместителем президента ФИДЕ с 2022 года. Для меня честь разделять с ним общее видение будущего мировых шахмат», – написал Турлов.
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