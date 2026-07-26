Филатов заявил, что надеется на справедливые выборы нового главы FIDE

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов надеется, что выборы нового главы Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут справедливо. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Аркадий Дворкович принял решение не участвовать в предстоящих выборах президента организации. Кандидатами на пост являются немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также представитель Казахстана Тимур Турлов.

"Все трое кандидатов на пост президента FIDE - известные в шахматном мире люди. Если говорить про господина Бюттнера, то смущает, что в его тикете Малкольм Пейн (в качестве вице-президента FIDE - прим. ТАСС), который отличается крайней русофобией. Розенштайн - тоже известный шахматный деятель, который заслуживает уважения тем, что нашел в себе силы поддержать Сергея Карякина, когда тот подвергался жестокой критике и дискриминации", - сказал Филатов.

"Что касается Турлова, то он тоже масштабная шахматная личность. ФШР надеется, что шахматный мир справедливо выберет нового лидера, который станет примером для других видов спорта. Он сумеет сделать так, что FIDE не будет использовать спорт в качестве политических рычагов давления, и не будет дискриминации национальных федераций по политическим мотивам", - добавил глава Федерации шахмат России.

Выборы президента FIDE состоятся на генассамблее организации, которая продет 26-27 сентября в Самарканде.