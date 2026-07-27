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Илюмжинов заявил, что приостановил шахматную деятельность

ТАССиещё 2

Седьмой президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов приостановил любую деятельность, связанную с шахматами. Об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".

Илюмжинов приостановил шахматную деятельность
© ТАСС

Ранее ТАСС сообщал, что Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента FIDE.

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"Сегодня я принял решение - ухожу из шахмат, приостанавливаю любую шахматную деятельность. С этого дня я свободный человек", - сказал Илюмжинов.

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