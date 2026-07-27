Илюмжинов приостановил шахматную деятельность

Седьмой президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов приостановил любую деятельность, связанную с шахматами. Об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".

Ранее ТАСС сообщал, что Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента FIDE.