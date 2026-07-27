Крамник: «Мир шахмат стал антироссийским. Выдвижение Илюмжинова на пост главы FIDE не входило в планы управляющих шахматами людей»
Российский гроссмейстер, 14‑й чемпион мира Владимир Крамник заявил «Матч ТВ», что понимает решение бывшего президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова прекратить шахматную деятельность.
FIDE в воскресенье опубликовала список кандидатов на пост президента организации. В него вошли немцы Вадим Розенштайн и Ян‑Хенрик Бюттнер, а также Тимур Турлов из Казахстана. В понедельник Илюмжинов в эфире «Матч ТВ» объявил, что не будет участвовать в выборах и приостановил шахматную деятельность.
— Могу понять (решение Илюмжинова), мир шахмат в последние годы стал явно антироссийским, полагаю, выдвижение кандидатуры Кирсана Илюмжинова не входило в планы людей, управляющих шахматами сейчас. Логичное решение, — сказал Крамник «Матч ТВ».
Илюмжинову 64 года, он возглавлял FIDE с 1995 по 2018 год. Ранее в июле он сообщил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы организации. Однако его кандидатура не была зарегистрирована до истечения крайнего срока.
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