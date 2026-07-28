Журова объяснила то, что россиян нет в списках кандидатов на пост президента FIDE

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» объяснила отсутствие россиян в списках кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) политизированностью вида спорта.

FIDE в воскресенье опубликовала список кандидатов на пост президента организации. В него вошли немцы Вадим Розенштайн и Ян‑Хенрик Бюттнер, а также Тимур Турлов из Казахстана.

— В списках кандидатов на пост президента FIDE нет россиян. Наверное, о нашем полноценном возвращении под флагом с учетом этого, говорить не приходится?

— У нас и с нашими‑то президентами не получалось полноценно участвовать, как хотелось бы, даже еще больше было обвинений, почему президент наш, а плюсов от этого мало. Влияния по отношению к нашей стране оказать не давали. Шахматы это еще большая политика, чем что‑либо (другие виды спорта прим. «Матч ТВ»). Всегда были и будут. Когда Советский Союз противостоял всему миру, шахматы практически полем битвы были. Сейчас, может, к этому спокойнее относятся. Поэтому спортсмены и начали уезжать, у шахматистов их самое большое количество. Шахматы неолимпийский вид спорта, они могут сказать МОК: «Ну и что? Вы нам не можете указывать», — сказала Журова «Матч ТВ».