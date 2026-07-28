Объявлено, где пройдет матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым

Матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира представителем Индии Гукешем Доммараджу и гроссмейстером из Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдёт в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Матч продлится с 25 ноября по 15 декабря.

Напомним, в апреле 2026 года Синдаров досрочно выиграл на турнире претендентов, который проходил на Кипре, и обеспечил себе участие в решающем матче за шахматную корону.

Шахматист из Индии Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня.

Обоим спортсменам на момент финального противостояния будет по 20 лет. Этот факт делает предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам самым «молодым» в истории.