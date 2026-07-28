«Американский пирог» довел российского шахматиста до провала

Мастер ФИДЕ, популярный блогер и основатель школы шахмат Максим Омариев в интервью «Газете.Ru» рассказал, как просмотр фильмов и сериалов мешал ему удачно выступить на турнире.

«Во время чемпионата России до 18 лет после партий смотрел «Американский пирог».Турнир я начал удачно, но потом не задалось. Видимо, это не самый подходящий фильм для сохранения спортивного настроя. Вообще во время соревнований опасно начинать смотреть слишком захватывающие сериалы. Однажды на Moscow Open я включил «Побег» и настолько втянулся, что вместо подготовки к следующей партии смотрел сезон практически без остановки. На следующий день, разумеется, проиграл. Поэтому сейчас я понимаю, что во время турниров мне лучше помогают переключиться спорт, массаж или встречи с друзьями. Кино и сериалы оставляю на то время, когда уже не нужно готовиться к партии на следующий день», — рассказал Омариев.

Также мастер ФИДЕ выбрал три фильма, которые обязательно должен посмотреть каждый человек.

«Я бы назвал «Властелина колец», «Интерстеллар» и «Матрицу». Это фильмы, которые не только развлекают, но и заставляют задуматься о выборе, свободе, времени, дружбе и предназначении.

А мой личный топ-5 выглядит так: «Области тьмы», «Властелин колец», «Интерстеллар», «Матрица» и «Бойцовский клуб». Еще один из моих любимых фильмов — «128 ударов сердца в минуту» с Заком Эфроном. У него не самые высокие оценки в онлайн-кинотеатрах, но лично меня эта история очень заряжает», — добавил Омариев в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром «КИОН».