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Российский шахматист Гребнев стал чемпионом Азии по рапиду

Матч ТВ

Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду.

Российский шахматист стал чемпионом Азии по рапиду
© РИА Новости

Турнир проходит в Гонконге. По итогам 11 туров Гребнев набрал 8,5 очка и по дополнительным показателям опередил индийца Кришну Гаутаму и еще одного представителя России Илью Ильюшенка.

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У женщин победу одержала Харика Дронавалли из Индии. Серебро завоевала россиянка Анна Шухман, тройку призеров замкнула Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама.

В четверг в Гонконге пройдет чемпионат Азии по блицу.

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