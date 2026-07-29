Российский шахматист стал чемпионом Азии по рапиду

Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду.

Турнир проходит в Гонконге. По итогам 11 туров Гребнев набрал 8,5 очка и по дополнительным показателям опередил индийца Кришну Гаутаму и еще одного представителя России Илью Ильюшенка.

У женщин победу одержала Харика Дронавалли из Индии. Серебро завоевала россиянка Анна Шухман, тройку призеров замкнула Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама.

В четверг в Гонконге пройдет чемпионат Азии по блицу.