Российский шахматист стал чемпионом Азии по рапиду

Российский шахматист Гребнев стал чемпионом Азии по рапиду
Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду.
Турнир проходит в Гонконге. По итогам 11 туров Гребнев набрал 8,5 очка и по дополнительным показателям опередил индийца Кришну Гаутаму и еще одного представителя России Илью Ильюшенка.
У женщин победу одержала Харика Дронавалли из Индии. Серебро завоевала россиянка Анна Шухман, тройку призеров замкнула Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама.
В четверг в Гонконге пройдет чемпионат Азии по блицу.
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