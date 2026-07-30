Как фильм «Американский пирог» помешал шахматисту победить

Шахматный комментатор и блогер, мастер ФИДЕ Максим Омариев поделился воспоминанием о том, как просмотр фильма «Американский пирог» помешал ему на молодежном чемпионате России.

«Во время чемпионата России до 18 лет после партий смотрел «Американский пирог». Турнир я начал удачно, но потом не задалось. Видимо, это не самый подходящий фильм для сохранения спортивного настроя. Вообще во время соревнований опасно начинать смотреть слишком захватывающие сериалы. Однажды на Moscow Open я включил «Побег» и настолько втянулся, что вместо подготовки к следующей партии смотрел сезон практически без остановки. На следующий день, разумеется, проиграл. Поэтому сейчас я понимаю, что во время турниров мне лучше помогают переключиться спорт, массаж или встречи с друзьями. Кино и сериалы оставляю на то время, когда уже не нужно готовиться к партии на следующий день», – отметил Омариев.

Также он назвал киногероя, который обладает качествами, необходимыми для хорошего шахматиста.