Как фильм «Американский пирог» помешал шахматисту победить

«Видимо, не самый подходящий фильм». Шахматист Омариев рассказал, как просмотр «Американского пирога» помешал ему на турнире
Шахматный комментатор и блогер, мастер ФИДЕ Максим Омариев поделился воспоминанием о том, как просмотр фильма «Американский пирог» помешал ему на молодежном чемпионате России.
«Во время чемпионата России до 18 лет после партий смотрел «Американский пирог». Турнир я начал удачно, но потом не задалось. Видимо, это не самый подходящий фильм для сохранения спортивного настроя. Вообще во время соревнований опасно начинать смотреть слишком захватывающие сериалы. Однажды на Moscow Open я включил «Побег» и настолько втянулся, что вместо подготовки к следующей партии смотрел сезон практически без остановки. На следующий день, разумеется, проиграл. Поэтому сейчас я понимаю, что во время турниров мне лучше помогают переключиться спорт, массаж или встречи с друзьями. Кино и сериалы оставляю на то время, когда уже не нужно готовиться к партии на следующий день», – отметил Омариев.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Также он назвал киногероя, который обладает качествами, необходимыми для хорошего шахматиста.
«Бэтмен. Он достаточно одинок, дисциплинирован и постоянно работает над собой. Всегда анализирует ситуацию, заранее готовится к противнику и старается быть на несколько шагов впереди. Правда, Бэтмен немного богаче большинства шахматистов», – сказал Омариев.
Спортс: главные новости
Глава DFB Нойендорф против продажи прав на ЧМ: «Мы не должны делать футбол игрушкой для инвесторов. Мы разрушаем поддержку болельщиков – это неприемлемо»
Касерес о матче с Францией: «Парагвай чисто сыграл, пожалел их. Мбаппе сказал: «Ты навсегда со мной?». Ответил: «Да, иначе забьешь». Потом спросил: «Может, еще поцелуешь?»
Анчелотти о поражении от Норвегии на ЧМ: «Я изменил структуру после паузы на водопой во 2-м тайме – и мы потеряли контроль над игрой. Это моя самокритика»
Главное сейчас