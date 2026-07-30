Российская шахматистка взяла серебро чемпионата Азии по блицу

Российская шахматистка Гунина стала второй на чемпионате Азии по блицу
Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин в Гонконге.
Победу одержала представительница Индии Харики Дронавалли, набрав 10,5 очка, опередив Гунину на 0,5 очка. Третье место – у Умиды Омоновой из Узбекистана (9,5).
У мужчин победителем стал Ле Туан Мин из Вьетнама (11). Он опередил представителя Индии Кришну Гаутама по дополнительным показателям. Бронзу завоевал китаец Цзян Хаочэнь (9,5).
Среди россиян лучший результат показал Александр Рахманов (9), занявший пятое место.
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