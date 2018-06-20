Пользователи сети отреагировали на победу сборной

Пользователи российских социальных сетей по-разному отреагировали на вторую подряд победу сборной России и практически обеспеченный выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Вперед, парни, и простите нас, болельщиков, за все!» — написал один из них.

По словам многих других, сборная подарила им бессонную ночь, а наставник команды Станислав Черчесов примет извинения за критику накануне мундиаля лично 16 июля — 31 августа в Доме футбола.

Черчесов будет лично принимать извинения в Доме футбола с 16 июля по 31 августа. Кабинет 205. Запись через Госуслуги. — La Russie parle (@Russia_calls) 19 июня 2018 г.

Некоторые пользователи и вовсе предложили провести церемонию закрытия турнира уже сейчас, чтобы лишить футболистов шанса все «испортить».

«Ну выстрелила палка», — нашлись и критики сборной.

По их мнению, уровень обыгранных Россией команд Египта и Саудовской Аравии не тот, чтобы так гордиться победами над ними.

14 июня, открывая чемпионат мира по футболу 2018 года, сборная России со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии, а накануне, во втором туре группового этапа, россияне переиграли Египет 3:1, оставив соперникам лишь математические шансы лишь их выхода в 1/8 финала мундиаля. Заключительная игра России в группе А с Уругваем пройдет 25 июня на «Самара Арене».