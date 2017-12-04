Стример выдал реальный матч UFC за игру Electronic Arts

Стример портала Twitch.tv с ником AJ Lester провел трансляцию официального матча UFC под видом компьютерной игры. Бой проходил в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Жозе Альдо в рамках турнира UFC 218. Обычно организаторы соревнований оперативно закрывают пиратские трансляции, но стример AJ Lester обхитрил систему. Он запустил трансляцию боя и при помощи геймпада делал вид, что управляет одним из бойцов из симулятора UFC 3 от Electronic Arts.

Руководство Twitch.tv не предъявила стримеру претензий, но AJ Lester удалил запись боя со своего канала, чтобы избежать конфликта с администрацией видеосервиса. Макс Холоуэй успешно защитил титул чемпиона. Боец одержал досрочную победу, добив соперника в третьем раунде.