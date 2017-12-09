Илья Illidan Пивцаев стал игроком Team Spirit по Dota 2

Киберспортивная организация Team Spirit укомплектовала состав по Dota 2. Пятым игроком команды стал Илья Illidan Пивцаев. В составе он занял позицию «керри», а Игорь iLTW Филатов перешел на роль «мидера».

«Приход Ильи в команду положительно отразился как на атмосфере внутри коллектива, так и на каждом игроке лично. Illidan, fng и DkPhobos уже имели успешный опыт игры два года назад, налаженную коммуникацию и понимание, как побеждать. С того времени каждый из них вырос профессионально, усилил свои слабые стороны, получил новый опыт. Illidan довольно быстро смог настроить взаимодействие с нашим вторым кором — iLTW, благодаря чему смена ролей только усилила команду», — прокомментировала присоединение менеджер состава Руслана Берест.

Ранее Пивцаев играл за Team Spirit в качестве замены. В составе команды киберспортсмен отобрался на Galaxy Battles II: Emerging Worlds.

Илья Illidan Пивцаев выступал за такие команды, как Virtus.pro, Elements Pro Gaming, Fantastic Five и SFTe-sports. Среди достижений игрока — 5-6-е место на The International 2015 и 7-8-е место на Frankfurt Major 2015.

Состав Team Spirit по Dota 2:

— Илья Illidan Пивцаев

— Игорь iLTW Филатов

— Александр DkPhobos Кучеря

— Артем fng Баршак

— Мальте Biver Винтер