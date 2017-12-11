Главные темы Dota 2 на форуме Reddit

На главном форуме в мире Reddit не угасают обсуждения в разделе, посвящённом Dota 2 . Мы по традиции собрали воедино главные темы за неделю.

MDL

Турнирные выходные прошедшей недели занял китайский майнор MDL. СНГ-команды вошли в четвёрку лучших, но не смогли пробиться в финал. А чемпионом турнира стала OG, развеяв все сомнения скептиков по поводу своей игровой формы.

· Мне кажется, что OG превзойдет ожидания многих. Они просто оказались в одном регионе с Secret и Liquid, которые несомненно являются лучшими командами в мире.

· OG понимаtт, как играть в свою игру. Они могут не выиграть топ или мид, но S4 всегда найдет возможность для фарма, чтобы дать Morph «засноуболлить».

Забавно наблюдать, как реддит думает, что VP не очень сильна после одного неудачного турнира, хотя они разваливали всех целый год в течение нескольких патчей. · Rodjer мазал «станами» всю игру, а потом попал по троим в самой важной драке. И выиграл!

· Это может быть не очень удачный расклад для Na'Vi. Команды не будет на Summit, CD4.0 и Galaxy Battles, а тем временем OG, TNC, LFY будут стараться зарабатывать очки.

· Как фанат OG я помню этот ночной кошмар с Kuku на PL. Этот парень очень стабилен, особенно для SEA-сцены. Поверить не могу, что в TNC уже три года играет одна и та же кор-парой.

· Это то, что мне так не нравится в VP. Они упрямые, никогда не учатся. Может, дело в отсутствии капитана, но в важном полуфинале вместо того, чтобы пикнуть что-то приличное, они продолжают брать героев на раннюю стадию.

· А ещё поздравляем Fly с тем, что он стал пятым игроков в мире, который заработал 900 побед в профессиональной карьере. Три из пяти игроков, дошедших до этой отметки, играют в составе OG.

· В следующем патче у Morph будет 250 скорости, 0 брони и 29 базового урона.

· OG собралась играть — впервые за сезон я действительно это почувствовал. Я надеюсь, что на остальных турнирах они выступят так же сильно.

Открытое письмо Smash

Фредди Smash Сина, перуанский киберспортсмен, получивший бан за участие в подставном матче, написал большое открытое письмо на форуме. В нём он рассказал, что его подтолкнуло совершить эту ошибку, как тяжело быть профессиональным игроком и чем он занимается сейчас. А в конце он попросил пересмотреть его бан и смягчить наказание, учитывая все обстоятельства.

Только ваша наивность завела вас так далеко. Вы несете ответственность за себя и за других, чтобы подчиняться закону и поддерживать целостность сцены. Каждое преступление имеет надлежащее наказание. Теперь мы находимся в уникальной позиции, когда даже 5-летний запрет может стать пожизненным для кого-то. Все дело в пропорциях. Я думаю, что 2 года — это достаточное время для Valve, чтобы рассмотреть ваше дело заново и понять, как с ним работать дальше.

Я всё это понимаю, но вот у Febby не было даже дома в течение года, но он не участвовал в подставных матчах. Rave питались одними яйцами или просто ничего не ели, пока не выигрывали турниры, и я не слышал, чтобы они кого-то обманывали. Это неприемлемое поведение. Но удачи. · Я из Перу. И я знаю и очень хорошо понимаю ситуацию вокруг киберспорта здесь. Но я не думаю, что Valve должна снимать запрет. Вы точно знали, что делаете. И вы решили это сделать, независимо от последствий, которые могли случиться. Вы медленно, но верно могли пробиться на большие турниры, но решили смухлевать в финале маленького чемпионата.

· Я знаю, как трудно отказаться от своей мечты, но Valve вас не разбанит, потому что мы все знаем, что это навсегда. Мой совет — найдите способ развивать свою дота-карьеру в каком-то другом направлении, быть стримером или создателем контента. А потом участвовать в турнирах, не спонсируемых Valve. Я думаю, что это можно сочетать с какой-то обычной работой и получать деньги от стриминга. И вам будет хватать на приличную жизнь.

· Это многое объясняет. Позор перуанским организациям. Я призываю тебя продолжать бороться за то, что ты любишь.

Баг или не баг в Ability Draft

На прошедшей неделе произошла занимательная история с модом Ability Draft, который любят многие игроки. После одного из небольших патчей в него добавили механики турбо-мода — увеличенное количество опыта и золота, ослабленные вышки и быстрых курьеров. Но оказалось, что игрокам это совсем не нужно. В итоге через 23 часа изменения откатили с формулировкой «был исправлен баг».

· Пожалуйста, не трогайте AD. Он отлично работал после патча. Не нужно делать его модом для плебеев.

· Я раньше всегда играл в AD с друзьями. А теперь AD — это просто пикнуть героя с керри-способностями и пассивками и собраться за 16 минут. Это разрушает весь креатив в билдах на раннюю стадию и в саппортах.

Valve — странная компания. Они умудряются сломать то, что совсем недавно починили. · Как человек, который играет практически исключительно в AD, могу сказать, что это очень сильно сломало баланс. Во-первых, ты «рандомишь» героев. Вражеская команда получила ловкачей с дальней атакой, и нет способностей, которые могут им противостоять? У тебя не лучшее положение, но ты можешь собрать подходящую сборку. Теперь твои шансы на победу намного ниже. Во-вторых, способности для пуша и без того были очень сильными. С ослаблением башен ты не можешь остановить давление, если не выберешь быстрого героя.

· 9 дней назад в главной странице реддита появилась ветка с этим предложением. И вы знаете, что Valve следят за форумом и советами. Я не играю в AD и нейтрально отношусь к этой теме. Но какие-то люди этого хотели. Другие нет. Но если вы разделите турбо и не турбо AD, время поиска станет еще больше.

· Я не куплю ваш зимний сундук, пока вы не вернёте старый AD.

· А как бы почувствовали себя игроки в обычном режиме, если бы его удалили и полностью заменили на Турбо?

· Я могу ещё понять бесплатного курьера, но опыт и золото — это перебор. Теперь это больше похоже на Passive Draft.

Dota 2 умирает?

На форуме в очередной раз поднялись обсуждения о постепенном вымирании игры. То онлайн не растёт, то игроков на матчмейкинг не хватает. Но после недолгих дискуссий оказалось, что в любой игре найдётся, на что пожаловаться. Starcraft, например, пытается умереть уже несколько лет. Может, вымирают просто мультиплеерные игры? Да и все мы когда-нибудь умрем…

· Каждая MOBA сейчас говорит о том, что игроков становится меньше. Как и RTS раньше, просто игроки теряют интерес к жанру. Нет, это не значит, что игры мертвы или умирают. У любой игры постепенно уменьшается количество пользователей. Реалистично говоря, даже если игроков будет всего 10 тысяч — и это еще не смерть игры. Этого будет достаточно для матчмейкинга. Пока вы держите баланс в игре, она не умрёт разумное количество времени.

· Дота растёт только на одном сервере — SEA. Уверен, что даже во время апокалипсиса игроки из SEA будут продолжать сидеть в доте. Хотя игра в SEA уже похожа на апокалипсис.

· Как любителю файтингов мне очень смешно, когда люди жалуются, что у них всего 10 миллионов игроков ежедневно или вроде того. Расслабьтесь. Я рад, когда в Street Fighter играют хотя бы несколько тысяч.

Dota 2 с ее постоянными сумасшедшими обновлениями, турнирами и разнообразием контента вообще показывает лучшие результаты по выживаемости среди существующих игр. Если Valve выкатят патч для пользовательских игр, который позволит создавать кланы и комнаты как в WC3, игра будет процветать так же, как WC3 в свое время. Тогда люди просто играли в забавные игры весь день, не волнуясь о рейтинге. Я никогда этого не пойму. Когда у меня только появился интернет в 1998 году, я был частью игрового сообщества действительно умирающей игры, в которой было примерно 30 активных игроков и все они знали друг друга. А сегодня кто-то жалуется, что у игры нет больше миллиона игроков. · Мне кажется, чтос ее постоянными сумасшедшими обновлениями, турнирами и разнообразием контента вообще показывает лучшие результаты по выживаемости среди существующих игр. Если Valve выкатят патч для пользовательских игр, который позволит создавать кланы и комнаты как в WC3, игра будет процветать так же, как WC3 в свое время. Тогда люди просто играли в забавные игры весь день, не волнуясь о рейтинге.

· Heroes of the Storm: моя игра настолько мертва, что её даже не упоминают в ветке про мёртвые игры.

· Не беспокойтесь, друзья! Artifact спровоцирует возрождение гейминга, принесёт миллионы и миллионы игроков ежедневно, чтобы отправиться с нами в удивительное соревновательное путешествие, подобных которому ещё не видели, и объединит в себе все базы игроков.

· И потом вы думаете, почему разработчики скрывают реальное количество игроков. Чтобы вот такого не происходило.

· А мне плевать. Я буду играть в доту, даже если останутся одни боты. Точно также, как и в Diablo 2 и 3.

Результаты Game Awards

Очередная игровая премия не заметила Dota 2 , но не обошла стороной форум. Реддиторы обсуждали, почему игре не удаётся заработать престижные и не очень награды.

· То, что Overwatch выиграл в номинации «лучшая киберспортивная игра года», говорит о том, что вся эта премия — большая шутка.

· Я даже не помню, какой крупный турнир выиграли составы C9 в dota/csgo/lol в 2017 году.

· Потому что Valve не тратит деньги на продвижение, как это делают Blizzard или Riot. Зачем им покровительствовать Valve, если они не получат ничего взамен?

Дота — это не мейнстримовая игра и никогда ей не будет, надо к этому привыкнуть. · Я не уверен, но вроде как киберспортивные номинации решаются по результатам голосования, а не как игровые с судьями. У OW и Лиги просто больше поклонников, так что кто-то из них точно обойдет доту.

· Наверное, просто эти ребята, которые называют себя игровыми журналистами, не могут пройти даже обучение в доте.

Арт недели

Прошедшая неделя на Reddit была посвящена новогоднему настроению и мемам. Но в художественном творчестве отличился этот китайский автор, который изобразил настоящую батальную сцену в Dota 2 .

Косплей недели

Кто сказал, что девушки могут косплеить только женских персонажей? Catie неплохо справилась с образом Storm Spirit.

Провал недели

Пока одни команды разыгрывали рейтинговые очки на MDL, другие отправились на ASUS Rog в Малайзию. В одном из матчей Ярослав Miposhka Найденов из Team Empire попал в неловкую ситуацию. Сначала он хитро избежал смерти, а потом его нашёл в деревьях один слишком внимательный крип.

Момент недели

Главным впечатлением финального дня MDL стала игра Йессе Jerax Вайника. Например, его красивый побег на Tusk.