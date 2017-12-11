Главные темы Dota 2 на форуме Reddit 

На главном форуме в мире Reddit не угасают обсуждения в разделе, посвящённом Dota 2. Мы по традиции собрали воедино главные темы за неделю.
MDL
Турнирные выходные прошедшей недели занял китайский майнор MDL. СНГ-команды вошли в четвёрку лучших, но не смогли пробиться в финал. А чемпионом турнира стала OG, развеяв все сомнения скептиков по поводу своей игровой формы.
· Мне кажется, что OG превзойдет ожидания многих. Они просто оказались в одном регионе с Secret и Liquid, которые несомненно являются лучшими командами в мире.
· OG понимаtт, как играть в свою игру. Они могут не выиграть топ или мид, но S4 всегда найдет возможность для фарма, чтобы дать Morph «засноуболлить».
· Rodjer мазал «станами» всю игру, а потом попал по троим в самой важной драке. И выиграл!
Забавно наблюдать, как реддит думает, что VP не очень сильна после одного неудачного турнира, хотя они разваливали всех целый год в течение нескольких патчей.
· Это может быть не очень удачный расклад для Na'Vi. Команды не будет на Summit, CD4.0 и Galaxy Battles, а тем временем OG, TNC, LFY будут стараться зарабатывать очки.
· Как фанат OG я помню этот ночной кошмар с Kuku на PL. Этот парень очень стабилен, особенно для SEA-сцены. Поверить не могу, что в TNC уже три года играет одна и та же кор-парой.
· Это то, что мне так не нравится в VP. Они упрямые, никогда не учатся. Может, дело в отсутствии капитана, но в важном полуфинале вместо того, чтобы пикнуть что-то приличное, они продолжают брать героев на раннюю стадию.
· А ещё поздравляем Fly с тем, что он стал пятым игроков в мире, который заработал 900 побед в профессиональной карьере. Три из пяти игроков, дошедших до этой отметки, играют в составе OG.
· В следующем патче у Morph будет 250 скорости, 0 брони и 29 базового урона.
· OG собралась играть — впервые за сезон я действительно это почувствовал. Я надеюсь, что на остальных турнирах они выступят так же сильно.
Открытое письмо Smash
Фредди Smash Сина, перуанский киберспортсмен, получивший бан за участие в подставном матче, написал большое открытое письмо на форуме. В нём он рассказал, что его подтолкнуло совершить эту ошибку, как тяжело быть профессиональным игроком и чем он занимается сейчас. А в конце он попросил пересмотреть его бан и смягчить наказание, учитывая все обстоятельства.
Только ваша наивность завела вас так далеко. Вы несете ответственность за себя и за других, чтобы подчиняться закону и поддерживать целостность сцены. Каждое преступление имеет надлежащее наказание. Теперь мы находимся в уникальной позиции, когда даже 5-летний запрет может стать пожизненным для кого-то. Все дело в пропорциях. Я думаю, что 2 года — это достаточное время для Valve, чтобы рассмотреть ваше дело заново и понять, как с ним работать дальше.
· Я из Перу. И я знаю и очень хорошо понимаю ситуацию вокруг киберспорта здесь. Но я не думаю, что Valve должна снимать запрет. Вы точно знали, что делаете. И вы решили это сделать, независимо от последствий, которые могли случиться. Вы медленно, но верно могли пробиться на большие турниры, но решили смухлевать в финале маленького чемпионата.
Я всё это понимаю, но вот у Febby не было даже дома в течение года, но он не участвовал в подставных матчах. Rave питались одними яйцами или просто ничего не ели, пока не выигрывали турниры, и я не слышал, чтобы они кого-то обманывали. Это неприемлемое поведение. Но удачи.
· Я знаю, как трудно отказаться от своей мечты, но Valve вас не разбанит, потому что мы все знаем, что это навсегда. Мой совет — найдите способ развивать свою дота-карьеру в каком-то другом направлении, быть стримером или создателем контента. А потом участвовать в турнирах, не спонсируемых Valve. Я думаю, что это можно сочетать с какой-то обычной работой и получать деньги от стриминга. И вам будет хватать на приличную жизнь.
· Это многое объясняет. Позор перуанским организациям. Я призываю тебя продолжать бороться за то, что ты любишь.
Баг или не баг в Ability Draft
На прошедшей неделе произошла занимательная история с модом Ability Draft, который любят многие игроки. После одного из небольших патчей в него добавили механики турбо-мода — увеличенное количество опыта и золота, ослабленные вышки и быстрых курьеров. Но оказалось, что игрокам это совсем не нужно. В итоге через 23 часа изменения откатили с формулировкой «был исправлен баг».
· Пожалуйста, не трогайте AD. Он отлично работал после патча. Не нужно делать его модом для плебеев.
· Я раньше всегда играл в AD с друзьями. А теперь AD — это просто пикнуть героя с керри-способностями и пассивками и собраться за 16 минут. Это разрушает весь креатив в билдах на раннюю стадию и в саппортах.
· Как человек, который играет практически исключительно в AD, могу сказать, что это очень сильно сломало баланс. Во-первых, ты «рандомишь» героев. Вражеская команда получила ловкачей с дальней атакой, и нет способностей, которые могут им противостоять? У тебя не лучшее положение, но ты можешь собрать подходящую сборку. Теперь твои шансы на победу намного ниже. Во-вторых, способности для пуша и без того были очень сильными. С ослаблением башен ты не можешь остановить давление, если не выберешь быстрого героя.
Valve — странная компания. Они умудряются сломать то, что совсем недавно починили.
· 9 дней назад в главной странице реддита появилась ветка с этим предложением. И вы знаете, что Valve следят за форумом и советами. Я не играю в AD и нейтрально отношусь к этой теме. Но какие-то люди этого хотели. Другие нет. Но если вы разделите турбо и не турбо AD, время поиска станет еще больше.
· Я не куплю ваш зимний сундук, пока вы не вернёте старый AD.
· А как бы почувствовали себя игроки в обычном режиме, если бы его удалили и полностью заменили на Турбо?
· Я могу ещё понять бесплатного курьера, но опыт и золото — это перебор. Теперь это больше похоже на Passive Draft.
Dota 2 умирает?
На форуме в очередной раз поднялись обсуждения о постепенном вымирании игры. То онлайн не растёт, то игроков на матчмейкинг не хватает. Но после недолгих дискуссий оказалось, что в любой игре найдётся, на что пожаловаться. Starcraft, например, пытается умереть уже несколько лет. Может, вымирают просто мультиплеерные игры? Да и все мы когда-нибудь умрем…
· Каждая MOBA сейчас говорит о том, что игроков становится меньше. Как и RTS раньше, просто игроки теряют интерес к жанру. Нет, это не значит, что игры мертвы или умирают. У любой игры постепенно уменьшается количество пользователей. Реалистично говоря, даже если игроков будет всего 10 тысяч — и это еще не смерть игры. Этого будет достаточно для матчмейкинга. Пока вы держите баланс в игре, она не умрёт разумное количество времени.
· Дота растёт только на одном сервере — SEA. Уверен, что даже во время апокалипсиса игроки из SEA будут продолжать сидеть в доте. Хотя игра в SEA уже похожа на апокалипсис.
· Как любителю файтингов мне очень смешно, когда люди жалуются, что у них всего 10 миллионов игроков ежедневно или вроде того. Расслабьтесь. Я рад, когда в Street Fighter играют хотя бы несколько тысяч.
· Мне кажется, что Dota 2 с ее постоянными сумасшедшими обновлениями, турнирами и разнообразием контента вообще показывает лучшие результаты по выживаемости среди существующих игр. Если Valve выкатят патч для пользовательских игр, который позволит создавать кланы и комнаты как в WC3, игра будет процветать так же, как WC3 в свое время. Тогда люди просто играли в забавные игры весь день, не волнуясь о рейтинге.
Я никогда этого не пойму. Когда у меня только появился интернет в 1998 году, я был частью игрового сообщества действительно умирающей игры, в которой было примерно 30 активных игроков и все они знали друг друга. А сегодня кто-то жалуется, что у игры нет больше миллиона игроков.
· Heroes of the Storm: моя игра настолько мертва, что её даже не упоминают в ветке про мёртвые игры.
· Не беспокойтесь, друзья! Artifact спровоцирует возрождение гейминга, принесёт миллионы и миллионы игроков ежедневно, чтобы отправиться с нами в удивительное соревновательное путешествие, подобных которому ещё не видели, и объединит в себе все базы игроков.
· И потом вы думаете, почему разработчики скрывают реальное количество игроков. Чтобы вот такого не происходило.
· А мне плевать. Я буду играть в доту, даже если останутся одни боты. Точно также, как и в Diablo 2 и 3.
Результаты Game Awards
Очередная игровая премия не заметила Dota 2, но не обошла стороной форум. Реддиторы обсуждали, почему игре не удаётся заработать престижные и не очень награды.
· То, что Overwatch выиграл в номинации «лучшая киберспортивная игра года», говорит о том, что вся эта премия — большая шутка.
· Я даже не помню, какой крупный турнир выиграли составы C9 в dota/csgo/lol в 2017 году.
· Потому что Valve не тратит деньги на продвижение, как это делают Blizzard или Riot. Зачем им покровительствовать Valve, если они не получат ничего взамен?
· Я не уверен, но вроде как киберспортивные номинации решаются по результатам голосования, а не как игровые с судьями. У OW и Лиги просто больше поклонников, так что кто-то из них точно обойдет доту.
Дота — это не мейнстримовая игра и никогда ей не будет, надо к этому привыкнуть.
· Наверное, просто эти ребята, которые называют себя игровыми журналистами, не могут пройти даже обучение в доте.
Арт недели
Прошедшая неделя на Reddit была посвящена новогоднему настроению и мемам. Но в художественном творчестве отличился этот китайский автор, который изобразил настоящую батальную сцену в Dota 2.
Косплей недели
Кто сказал, что девушки могут косплеить только женских персонажей? Catie неплохо справилась с образом Storm Spirit.
Провал недели
Пока одни команды разыгрывали рейтинговые очки на MDL, другие отправились на ASUS Rog в Малайзию. В одном из матчей Ярослав Miposhka Найденов из Team Empire попал в неловкую ситуацию. Сначала он хитро избежал смерти, а потом его нашёл в деревьях один слишком внимательный крип.
Момент недели
Главным впечатлением финального дня MDL стала игра Йессе Jerax Вайника. Например, его красивый побег на Tusk.