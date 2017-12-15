18 декабря Vega Squadron анонсирует новый состав по Dota 2

Напомним, 4 декабря организация выставила Василия «AfterLife» Шишкина на трансфер.

Советский спорт: последние новости

Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 World Finals по CS:GO

Team Empire сыграет с Team Secret в первом матче на DreamLeague Season 9

Team Russia встретится с SG e-sports в четвертьфинале WESG 2017 World Finals по Dota 2