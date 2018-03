Первый отборочный турнир ЧМ по FIFA 18 пройдет в Барселоне

Компания EA Sports объявила о проведении первого отборочного LAN-турнира чемпионата мира по FIFA 18 в Барселоне. Игры пройдут с 26 по 28 января среди лучших 64 игроков ноября в Weekend League.

Еиднственным российским киберспортсменом, получившим право сыграть на отборочном LAN-турнире, стал киберспортсмен из Пензы Михаил «TorresPNZ» Запорожец, который одержал 154 победы в ноябре и занял 54 место в мире.

A new journey begins. The world's best #FIFA18 players will battle it out in the first #FUTChampions Cup 🏆 #FIFAeWorldCup 🌍 ➡️ Barcelona 📅 ➡️ January 26-28, 2018 pic.twitter.com/gsdXZM4Bo2

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 13 декабря 2017 г.