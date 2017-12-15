Ещё
ESL опубликовала информацию о квалификациях IEM Katowice 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

ESL опубликовала информацию о квалификациях IEM Katowice 2018 

Чемпионат.com 15 декабря 2017
ESL анонсировала подробности квалификаций IEM Katowice 2018 по CS:GO. Информация появилась на официальном сайте компании.
Европа:
Даты проведения закрытой квалификации: 3-4-е февраля.
12 участников: 8 приглашенных команд и 4 лучших состава по итогам открытых отборочных. 4 пятерки пройдут на LAN-финал.
Северная Америка:
Даты проведения закрытой квалификации: 1-е января.
8 участников: 6 приглашенных команд и 2 лучших состава по итогам открытых отборочных. 2 пятерки пройдут на LAN-финал.
Азия:
Даты проведения закрытой квалификации: 19-22-е января.
6 участников: 4 приглашенные команды и 2 лучших состава по итогам открытых отборочных. 1 пятерка пройдет на LAN-финал.
Океания:
Даты проведения закрытой квалификации: 20-25-е января.
6 участников: 4 приглашенные команды и 2 лучших состава по итогам открытых отборочных. 1 пятерка пройдет на LAN-финал.
IEM Katowice 2018 продлится с 27 февраля по 4 марта в Катовице (Польша). 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение