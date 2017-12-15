ESL опубликовала информацию о квалификациях IEM Katowice 2018

ESL анонсировала подробности квалификаций IEM Katowice 2018 по CS:GO. Информация появилась на официальном сайте компании.

Европа:

Даты проведения закрытой квалификации: 3-4-е февраля.

12 участников: 8 приглашенных команд и 4 лучших состава по итогам открытых отборочных. 4 пятерки пройдут на LAN-финал.

Северная Америка:

Даты проведения закрытой квалификации: 1-е января.

8 участников: 6 приглашенных команд и 2 лучших состава по итогам открытых отборочных. 2 пятерки пройдут на LAN-финал.

Азия:

Даты проведения закрытой квалификации: 19-22-е января.

6 участников: 4 приглашенные команды и 2 лучших состава по итогам открытых отборочных. 1 пятерка пройдет на LAN-финал.

Океания:

Даты проведения закрытой квалификации: 20-25-е января.

6 участников: 4 приглашенные команды и 2 лучших состава по итогам открытых отборочных. 1 пятерка пройдет на LAN-финал.

IEM Katowice 2018 продлится с 27 февраля по 4 марта в Катовице (Польша). 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.