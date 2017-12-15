Кирилл «ANGE1» Карасев: «Во времена CS 1.6 у Na’Vi после каждого турнира были ссоры»

Капитан HellRaisers Кирилл «ANGE1» Карасев рассказал о проблемах команд из СНГ. По его словам, коллективам с постсоветского пространства мешают внеигровые факторы, из-за которых игроки не могут полностью концентрироваться на игре. По мнению ANGE1, состав украинской Natus Vincere во времена CS 1.6 является для него положительным примером. «Рожденные побеждать» умели сосредоточиться на матчах, несмотря на постоянные конфликты между игроками.

— Языковой барьер в HR не такая большая проблема по сравнению с теми, которые возникали в моих русскоговорящих составах, — цитирует Карасева cybersport.com. — Это относится не к коммуникации, а внеигровым вещам. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются команды СНГ, нельзя исправить. Все участники команды должны в первую очередь быть профессионалами, а уже потом — игроками.

И это относится не только к нашему региону. В CS 1.6 у Natus Vincere после каждого турнира были ссоры, ростеры неоднократно распадались, исключались игроки. Но, несмотря на все это, они оставались профессионалами и абстрагировались от обид на время матчей. В СНГ такой подход был бы оптимальным. Словом, важно ограничиваться от всех внешних факторов и концентрироваться только на матче.