Ещё
Кирилл «ANGE1» Карасев: «Во времена CS 1.6 у Na’Vi после каждого турнира были ссоры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кирилл «ANGE1» Карасев: «Во времена CS 1.6 у Na’Vi после каждого турнира были ссоры» 

Спорт-Экспресс 15 декабря 2017
Капитан HellRaisers Кирилл «ANGE1» Карасев рассказал о проблемах команд из СНГ. По его словам, коллективам с постсоветского пространства мешают внеигровые факторы, из-за которых игроки не могут полностью концентрироваться на игре. По мнению ANGE1, состав украинской Natus Vincere во времена CS 1.6 является для него положительным примером. «Рожденные побеждать» умели сосредоточиться на матчах, несмотря на постоянные конфликты между игроками.
— Языковой барьер в HR не такая большая проблема по сравнению с теми, которые возникали в моих русскоговорящих составах, — цитирует Карасева cybersport.com. — Это относится не к коммуникации, а внеигровым вещам. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются команды СНГ, нельзя исправить. Все участники команды должны в первую очередь быть профессионалами, а уже потом — игроками.
И это относится не только к нашему региону. В CS 1.6 у Natus Vincere после каждого турнира были ссоры, ростеры неоднократно распадались, исключались игроки. Но, несмотря на все это, они оставались профессионалами и абстрагировались от обид на время матчей. В СНГ такой подход был бы оптимальным. Словом, важно ограничиваться от всех внешних факторов и концентрироваться только на матче.
Спорт-Экспресс: последние новости
Женская сборная по CS:GO встретится со шведками в полуфинале WESG Киберфутболист "Локомотива" в Манчестере поборется за путевку на чемпионат мира Киберфутболист "Шальке" пробился в финал виртуальной бундеслиги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение