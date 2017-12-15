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Newbee обвинила Tencent в оскорблении своего игрока
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Newbee обвинила Tencent в оскорблении своего игрока 

Чемпионат.com 15 декабря 2017
Фото: Чемпионат.com
Китайская организация Newbee обвинила компанию Tencent в оскорблении своего игрока состава по Dota 2 Дэмиэна kpii Чока.
Tencent опубликовала опрос на тему «Может ли киберспорт считаться обычным спортом». В первом варианте под фотографией игрока в League of Legends Цзянь Uzi Цихао было написано, что киберспорт может принести стране славу. Во втором варианте под фотографией игрока в Dota 2 Дэмиэна Kprri Чока было написано, что киберспорт — пустая трата молодости, которая ничего не принесет.
В ответ на публикацию Newbee на своей странице в Weibo выпустила заявление, в котором потребовала извинений от компании.
«Опрос Tencent вредит репутации отдельного игрока и клуба. Требуем от ответственного лица публично извиниться и оставляем за собой право подать в суд», — говорится в заявлении организации.
Tencent — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний мира, которая владеет разработчиком видеоигр Riot Games.
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