Ещё
Андреас Xyp9x Хойслет: dev1ce может пропустить ELEAGUE Major 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андреас Xyp9x Хойслет: dev1ce может пропустить ELEAGUE Major 2018 

Чемпионат.com 16 декабря 2017
Игрок команды Astralis по CS:GO Андреас Xyp9x Хойслет прокомментировал ситуацию с участием Николая dev1ce Ридтца в ELEAGUE Major 2018.
«Очевидно, что многие игроки могут выступить в качестве замены, и мы до сих пор не уверены, что Николай dev1ce Ридтц сможет сыграть на мэйджоре. Мы, конечно, надеемся, что dev1ce выздоровеет, но, вероятно, он не сможет выступить. В целом вокруг турнира много шумихи, и все будут усиленно готовиться к чемпионату», — рассказал Хойслет в интервью The Score eSports.
Николай dev1ce Ридтц покинул активный состав Astralis 14 ноября 2017 года, перед стартом IEM Oakland 2017. Игрока госпитализировали из-за обострения заболевания — игроку диагностировали грыжу пищеводного отверстия. Позже менеджмент сообщил, что киберспортсмен пропустит турниры до конца 2017 года.
На BLAST Pro Series команда сыграла с Деннисом Dennis Эдманом, а на EPL Season 6 — с Рубеном RUBINO Виллароелом. Сейчас состав выступает с RUBINO на турнире ECS Season 4 в Канкуне (Мексика).
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение