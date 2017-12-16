Андреас Xyp9x Хойслет: dev1ce может пропустить ELEAGUE Major 2018

Игрок команды Astralis по CS:GO Андреас Xyp9x Хойслет прокомментировал ситуацию с участием Николая dev1ce Ридтца в ELEAGUE Major 2018.

«Очевидно, что многие игроки могут выступить в качестве замены, и мы до сих пор не уверены, что Николай dev1ce Ридтц сможет сыграть на мэйджоре. Мы, конечно, надеемся, что dev1ce выздоровеет, но, вероятно, он не сможет выступить. В целом вокруг турнира много шумихи, и все будут усиленно готовиться к чемпионату», — рассказал Хойслет в интервью The Score eSports.

Николай dev1ce Ридтц покинул активный состав Astralis 14 ноября 2017 года, перед стартом IEM Oakland 2017. Игрока госпитализировали из-за обострения заболевания — игроку диагностировали грыжу пищеводного отверстия. Позже менеджмент сообщил, что киберспортсмен пропустит турниры до конца 2017 года.

На BLAST Pro Series команда сыграла с Деннисом Dennis Эдманом, а на EPL Season 6 — с Рубеном RUBINO Виллароелом. Сейчас состав выступает с RUBINO на турнире ECS Season 4 в Канкуне (Мексика).