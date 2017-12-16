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Кирилл Likkrit Малофеев объявил о завершении карьеры в LoL
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Кирилл Likkrit Малофеев объявил о завершении карьеры в LoL 

Чемпионат.com 16 декабря 2017
Бывший игрок команды M19 по League of Legends Кирилл Likkrit Малофеев объявил о завершении карьеры профессионального игрока.
«Я ухожу из Лиги Легенд. С 2013 года я был верным пехотинцем Riot Games. Я люблю Riot Games и игру, которую они сделали и в которой я провёл последние 4 года. Я не перестану любить и уважать эту компанию, несмотря на то что для меня путь в Лиге Легенд закончен.
Не бойкотируйте LCL, не переставайте играть на русском сервере, чтобы поддержать меня. Этим вы не добьётесь ничего, кроме уменьшение количества финансов в регионе и падения интереса к ЛоЛу в СНГ», — написал Малофеев во «ВКонтакте».
Ранее киберспортсмен раскритиковал развитие League of Legends в СНГ. Малофеев заявил, что на LoL никто не зарабатывает, кроме ряда лиц в региональном офисе Riot Games, а сама дисциплина практически мертва. После этого Riot забанила игрока на полгода за нарушение правил лиги.
Likkrit выступал на профессиональной сцене с 2014 года. За это время он играл в Team Empire, Virtus.pro, Hard Random, Albus NoX Luna и M19. Среди достижений игрока победа в 2016 LCL Spring Playoffs, LCL 2016 Summer Playoffs и 5-8-е место на чемпионате мира в 2016 году.
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