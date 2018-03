Fnatic и Astralis вышли в плей-офф ECS в Мексике

Шведская Fnatic переиграла бразильцев из Luminosity и европейскую OpTic Gaming на групповом этапе Esports Championship Series Season 4. Этот результат позволили команде выйти в плей-офф. В другой группе две победы на старте одержала датская Astralis, взяв верх над Cloud9 и FaZe Clan. Еще два участника стадии на вылет определятся позже.

Соревнование проходит в мексиканском Канкуне. Призовой фонд составляет 750 тысяч долларов. Канкун (Мексика)

Esports Championship Series Season 4 Групповой этап

2-й тур Группа А Fnatic — OpTic Gaming — 1:0 (16:2 @ Cobblestone)

Группа B Astralis — FaZe Clan — 1:0 (16:13 @ Overpass)

Errr…well…that just happened. Absolute dominance in the winner's game against @OpTicGaming. Sixteen. Two. We're off to the @ecsleague Season 4 Finals semis on Saturday! pic.twitter.com/58utb5leGA

— FNATIC (@FNATIC) 15 декабря 2017 г.