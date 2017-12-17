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FaZe Clan сыграет с Fnatic в полуфинале ECS Season 4
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FaZe Clan сыграет с Fnatic в полуфинале ECS Season 4 

Советский спорт 17 декабря 2017
Фото: Советский спорт
Результаты группового этапа:
Плей-офф:
LAN-финал ECS Season 4 проходит с 15 по 17 декабря в Канкуне, Мексика. Призовой фонд чемпионата составляет 750 000 долларов.
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