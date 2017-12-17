FaZe Clan сыграет с Fnatic в полуфинале ECS Season 4

LAN-финал ECS Season 4 проходит с 15 по 17 декабря в Канкуне, Мексика. Призовой фонд чемпионата составляет 750 000 долларов.

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