Чжан xiao8 Нин: китайские игроки из топ команд мало тренируются

Бывший игрок LGD Gaming Чжан xiao8 Нин поделился своим мнением о причинах неудовлетворительных результатов китайских команд на турнирах по Dota 2.

«Игроки тир1 команд мало тренируются и основательно готовятся только перед крупными турнирами. Также есть организации, которые не желают инвестировать в молодых игроков, обладающих высоким потенциалом и большей мотивацией.

Тир2 команды трудолюбивы, но тут можно встретить проблему с формированием составов. Зачастую набираются игроки, которым будет трудно выступать вместе. Также у них не хватает возможности тренироваться против сильных оппонентов, что уменьшает их шансы пробиться на турниры и показать там результат.

В это же время часть тир2 и тир3 команд вообще не конкурентоспособны. Игроки просто сидят на зарплатах», — рассказал Чжан Нин.

По итогам 2017 года лишь две китайские команды смогли войти в топ8 по набранным рейтинговым очкам Valve. Newbee с 1035 pts расположилась на 4 месте, а как Vici Gaming с 540 pts оказалась на 8 строчке.