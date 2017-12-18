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Чжан xiao8 Нин: китайские игроки из топ команд мало тренируются
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Чжан xiao8 Нин: китайские игроки из топ команд мало тренируются 

Чемпионат.com 18 декабря 2017
Бывший игрок LGD Gaming Чжан xiao8 Нин поделился своим мнением о причинах неудовлетворительных результатов китайских команд на турнирах по Dota 2.
«Игроки тир1 команд мало тренируются и основательно готовятся только перед крупными турнирами. Также есть организации, которые не желают инвестировать в молодых игроков, обладающих высоким потенциалом и большей мотивацией.
Тир2 команды трудолюбивы, но тут можно встретить проблему с формированием составов. Зачастую набираются игроки, которым будет трудно выступать вместе. Также у них не хватает возможности тренироваться против сильных оппонентов, что уменьшает их шансы пробиться на турниры и показать там результат.
В это же время часть тир2 и тир3 команд вообще не конкурентоспособны. Игроки просто сидят на зарплатах», — рассказал Чжан Нин.
По итогам 2017 года лишь две китайские команды смогли войти в топ8 по набранным рейтинговым очкам Valve. Newbee с 1035 pts расположилась на 4 месте, а как Vici Gaming с 540 pts оказалась на 8 строчке.
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