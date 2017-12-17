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Рубен RUBINO Виллароел: я был шокирован, когда меня позвали в Astralis
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Рубен RUBINO Виллароел: я был шокирован, когда меня позвали в Astralis 

Чемпионат.com 17 декабря 2017
Игрок команды Team Dignitas Рубен RUBINO Виллароел рассказал о том, как пришел в Astralis и каково играть в новом коллективе.
«Я был шокирован, когда меня позвали в Astralis. Это действительно было то, чего я хотел. Это позволило мне вернуться на лучшие турниры. Вот почему я был очень рад, когда меня пригласили в команду.
Это, конечно, не та роль, на которой я выступал раньше, но я чувствую, что адаптируюсь к их стилю. Возможно, это получилось не очень хорошо в Оденсе, но думаю, что на этом турнире все получится лучше. Надеюсь, мы сыграем намного лучше. Что касается роли, то я всегда пытаюсь выложиться по полной, и скоро мы увидим, как это получится», — рассказал Виллароел.
Рубен RUBINO Виллароел играет в Astralis в качестве замены Николая dev1ce Ридтца. В ноябре у Ридтца обострилась болезнь, в связи с чем киберспортсмен прекратил выступления.
Финальный этап ECS Season 4 — второй турнир RUBINO в составе Astralis. Сейчас команда играет в плей-офф соревнований. В полуфинале пятерка встретится с mousesports. Матч пройдет 17 декабря, начало 17:15 по московскому времени.
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