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Кевин HS Тарн: я могу многому научиться у Allu и Friberg
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Кевин HS Тарн: я могу многому научиться у Allu и Friberg 

Чемпионат.com 17 декабря 2017
Игрок команды OpTic Gaming по CS:GO Кевин HS Тарн рассказал о переходе в организацию впечатлениях от пребывания в составе.
«Я думаю, что это лучшая вещь, которая случалась со мной в профессиональном плане. Играть за PENTA и играть за OpTic Gaming это абсолютно разные вещи. OpTic это одна из крупнейших организаций и быть в составе команды — привилегия для меня. Я не думал, что мне представится такой шанс, но мне повезло.
Такие игроки как Allu и Friberg очень опытные и они действительно знают как правильно играть в Counter-Strike. Я могу научиться у них как принимать правильные решения в различных ситуациях. Вдобавок ко всему, я постоянно играют против достойных оппонентов, а это всегда полезно для меня», — рассказал Тарн в интервью порталу DBLTAP.
Кевин HS Тарн присоединился к организации 29 августа 2017 года. В составе OpTic игрок занял третье место на Europe Minor Championship — Boston 2018, 5-6-е на IEM Season XII — Oakland, 5-6 на EPL Season 6 — Finals и на ECS Season 4 Finals.
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