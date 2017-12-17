Кевин HS Тарн: я могу многому научиться у Allu и Friberg

Игрок команды OpTic Gaming по CS:GO Кевин HS Тарн рассказал о переходе в организацию впечатлениях от пребывания в составе.

«Я думаю, что это лучшая вещь, которая случалась со мной в профессиональном плане. Играть за PENTA и играть за OpTic Gaming это абсолютно разные вещи. OpTic это одна из крупнейших организаций и быть в составе команды — привилегия для меня. Я не думал, что мне представится такой шанс, но мне повезло.

Такие игроки как Allu и Friberg очень опытные и они действительно знают как правильно играть в Counter-Strike. Я могу научиться у них как принимать правильные решения в различных ситуациях. Вдобавок ко всему, я постоянно играют против достойных оппонентов, а это всегда полезно для меня», — рассказал Тарн в интервью порталу DBLTAP.

Кевин HS Тарн присоединился к организации 29 августа 2017 года. В составе OpTic игрок занял третье место на Europe Minor Championship — Boston 2018, 5-6-е на IEM Season XII — Oakland, 5-6 на EPL Season 6 — Finals и на ECS Season 4 Finals.