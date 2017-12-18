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Дворянкин: мы хотим выступить на следующем The Summit
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Роман Дворянкин: мы хотим выступить на следующем The Summit 

Чемпионат.com 18 декабря 2017
Фото: globallookpress.com
Генеральный менеджер организации Virtus.pro Роман Дворянкин выразил желание команды посетить следующий турнир от студии BeyondTheSummit.
«Чтобы стало ясно — мы хотим выступить на следующем турнире от BeyondTheSummit. Вне зависимости от того, будет это майнором, мэйджором или просто обычным турниром. Дэвид LD Горман, ты знаешь мою электронную почту, куда можно прислать приглашение», — заявил Роман Дворянкин.
1 ноября стало известно, что Beyond the Summit выдала единственный инвайт на DOTA Summit 8 команде OG. Роман Дворянкин пояснил, что это решение организаторов было вызвано его словами о том, что для Virtus.pro в новом сезоне майоноры не будут в приоритете.
Virtus.pro является трёхкратным чемпионом серии The Summit. Состав становился победителем DOTA Summit 6, DOTA Summit 7 и DOTA Summit 8.
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