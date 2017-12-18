Главные темы Dota 2 на форуме Reddit

Форум Reddit — о результатах The Summit 8, договорных матчах и неудавшемся событии Холодрыжество.

The Summit 8

Прошедшая турнирная неделя была посвящена The Summit 8. Игроки отдыхали, развлекались, радовали зрителей комментариями игр и сражались за очередную партию квалификационных очков. Virtus.pro даже с заменой снова стала чемпионом турнира и заработала третий подряд «саммитовский» кубок. Вторую строчку неожиданно заняла Fnatic. Кажется, им замена пошла на пользу.

· Morphling: типичный случай, когда Valve послушали Reddit по поводу баланса.

· Я помню, во времена HoN я ненавидел Кайла, потому что тогда это было круто. А сейчас мне он нравится.

· Давайте напомним всем, что обычно именно после Summit RTZ начинает думать о том, чтобы уйти из EG. И теперь я понимаю, почему.

· Я надеюсь, что игроки EG будут давать RTZ играть на керри и тащить команду и меньше фокусироваться на преимуществе Sumail. Когда у RTZ есть возможность раскрыться, он слишком хорош.

· Отдайте должное Kinguin. Когда вы понимаете, насколько у них мало опыта, их решения в поздней стадии кажутся абсурдно крутыми.

· Sumail прав. EE понятия не имеет, как играть, когда они впереди. Зато отлично знает, что делать, когда они отстают. Это время для Envy.

· Когда PPD был в EG, он полагался на Fear и его координацию в поздней стадии? Или просто доверял командной синергии и коммуникации и старался максимизировать вклад каждого? Просто при PPD EG совершала величайшие перевороты, а OpTic слишком слаба на поздней стадии.

· Просто показала себя неопытность CCnC. Слишком много плохих решений. Но они должны стать только сильнее со временем, играя против команд из других регионов.

· EG — это дота-версия TSM в Лиге. Слишком любимы фанатами, переоценены кастерами и впадают в шок на любом большом турнире. А потом их гнобят на реддите.

· К сожалению, похоже, что OG так не решила свою проблему ранней игры. Неважно, сколько она игр выиграат за счет превосходной коммуникации. Если команда не научится играть в ранней стадии, они не будут топовым коллективом.

· Ramzes — отличный игрок. Не важно, какого керри ты ему дашь, он «перекеррит» всех. Лучший игрок этого турнира.

· Забавно, как Fly столько смеялся над командами, которые не банили Medusa во время каста, а потом из-за неё вылетел из турнира. Высокомерие — это адская ловушка.

· Virtus.Pro — финальный босс турниров The Summit.

sQreen и история с подставным матчем

Начало прошлой недели реддиторы посвятили обсуждению подставных игр. Они не только продолжали рассуждать о письме Фредди Smash Сина, но и нашли новый пример. По мнению одного из пользователей форума, sQreen Squard провела странный матч на турнире ProDota Cup. Заметив странное поведение игроков и резкие изменения коэффициентов, администраторы остановили встречу в середине второй карты и начали внутреннее расследование. Сам sQreen утверждает, что его команда в договорных матчах не участвует.

· Хочется поблагодарить кастера за то, что он заметил подставную игру и отменил матч. Sqreen определённо вовлечен, потому что сказал, что сайты должны отменять ставки, а не турнир. Но если вы почитаете правила VPGames, там сказано, что ставки отменяются только если матч отменён организатором. Какой позор для Vigoss, легенды первой доты, быть вовлечённым в такой подставной матч.

· До этого на этом же турнире был подставной матч с Comanche vs. Swiss Quality Gaming. Это отвратительно. А еще Alchemy vs. LeftOneTV раньше на турнире. Все такие же необоснованные тенденции в ставках на всех сайтах и подозрительная игра Alchemy.

· Разрешать делать ставки на любительские лиги — это просто глупо.

· Выглядит так, как будто Vigoss и, может, Weaver не знали про ставку на 10 киллов, но Pugna и SB определённо были в курсе. Они просто ходили и фидили.

· Я не понял. Тут жалуются ребята, которые проиграли ставку или те, которые горят от того, что ставки отменили?

· Valve их не забанит только из-за скачка ставок. Smash и других перуанцев забанили из-за того, что у Valve были доказательства.

· А через два года они напишут пост о том, какие отвратительные у них были организации.

Холодрыжество в Dota 2

Игроки в Dota 2 долго ждали новогоднего события. Но получив его, оказались расстроены. Valve выбрала из Мастерской работу с самым большим количеством подписчиков, но это не сделало её самой интересной игрой. Пользователям предлагают сыграть 10 мини-карт на выживание или скорость, а потом не дают за это ничего. Ни сундуков, ни сетов, ни даже очков или трофеев.

· Мод Холодрыжества — это самый худший и скучный мод, в который я когда-либо играл

· Каждый раз, когда я думаю, что следующее событие в доте не может быть хуже, Valve доказывает, что может. Честно говоря, Greeviling и Diretide были лучшими.

· Самое сложное, что Valve пришлось сделать для этого события — это написать блог и загрузить обновление.

· А я не против. Я ничего не ждал. так что по мне все нормально. Буду рад, если к следующему событию они создадут какой-то компендиум, с достижениями и заданиями, где можно будет открывать артефакты в тему.

· А помните те времена, когда люди играть в игры просто ради самих игр? Не для одежек как у Барби для их онлайн-героев. Вот это были времена. А теперь люди ноют про шмоточки, они не жалуются на саму игру. Наверное, странно сейчас быть разработчиком.

· Как игрок в CS:GO я приветствую вас в нашем мире разочарования. Присядьте с нами, правда, TF2?

Изменения в LGD

Выступления LGD на последних турнирах явно не задались. Китайская команда уже сделала замену, но выглядит абсолютно потерянной. По словам менеджера организации, состав ждут серьёзные изменения.

· Реалистично говоря, LGD не уберут Maybe. Вместо этого они заставят уйти Ame. Он хорош, но LGD не могут себе позволит двух таких жадных кор-героев. У LGD такая же проблема, как и у EG. Ame найдет себе место в IG или IGV и ещё отомстит за себя.

· После игры DD сказал про решаффлы. Согласно слухам, все, кроме Maybe, могут быть заменены. Потенциально это могут быть игроки из SEA.

· Выгнать всех, кроме Maybe, взять Monet, Inflame, Ah fu и DDC. Поздравляю, у вас получилась команда, которая может выиграть LAN.

· Fy должен вернуться на 4 позицию. На сложной он слишком слаб и не вносит никакого вклада.

· Xiao8, пришло твоё время.

Канада на WESG

Канада официально собрала свою лучшую команду на WESG. В нее вошли Arteezy, Aui_2000, Moonmeander, Fly и 1437. Не осталось места только EternalEnvy.

· Наконец-то люди получат то, чего они так жаждали. RTZ в миду.

· RTZ и Aui снова вместе BibleThump FeelzAmazingMan.

· Может, это заставит Aui вернуться на профессиональную сцену.

· No ArtEEzy FeelsBadMan. EE будет играть за Китай как Агент 3154.

· Будет тяжело. Еще есть Украина, Россия, Китай и потенциально американская команда, если соберутся игроки из EG и OpTic.

Арт недели

Реддиторам на этой неделе было не до искусства, но Enigma от RNA1SSNC покорила пользователей форума. Автор уже не первый раз делится своими работами в различных сообществах и всегда собирает только положительные отзывы и комментарии.

Момент недели

Если в руки Йессе Jerax Вайникка попадает Earth Spirit, то жди хайлайтов. На этом герое ему подыгрывают даже крипы.

Провал недели

Не может турнир с участием Джеки EternalEnvy Мао пройти без какой-нибудь глупости с его стороны. А ведь он просто хотел спасти своего саппорта.