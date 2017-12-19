Espada подписала бывший состав Team Spirit Academy

Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил игрок команды Алексей 1uke Зимин.

«Как я писал до этого, огромный респект организации TeamSpirit за всё, что они для нас сделали, но, как вы знаете, нам поступило очень хорошее предложение от другой организации, над которым мы думали и решили принять его. Мы переходим под тег и в руки организации Espada.

Это новая организация, но это не значит, что она плохая. Ребята предложили нам очень крутые условия, нам остаётся только работать над собой и не подводить наш новый тег», — рассказал Алексей Зимин.

11 декабря стало известно, что Team Spirit расформировала второй состав по CS:GO. За время своего существования Team Spirit Academy стала чемпионом на турнирах Stream.me Gauntlet — CIS vs EU #11 и St. Petersburg Governor's Cup.