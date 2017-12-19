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Реалити-шоу «Академия киберспорта СИТИЛИНК» завершилось гранд-финалом
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Реалити-шоу «Академия киберспорта СИТИЛИНК» завершилось гранд-финалом 

Игромания.ру 19 декабря 2017
Фото: Игромания.ру
В начале октября «СИТИЛИНК» совместно с компанией Intel и студией комментирования и аналитики RuHub объявили о проведении первого в России киберспортивного реалити-шоу «Академия киберспорта СИТИЛИНК». Сегодня в комплексе Yota Arena прошёл гранд-финал шоу и определился обладатель главного приза в миллион рублей.
Особенность реалити-шоу «Академия киберспорта СИТИЛИНК» в том, что в нём участвовали непрофессиональные игроки в Dota 2 под руководством звёзд киберспорта. По результатам отборочных туров были названы лучшие команды, а из них эксперты проекта выбрали четыре команды-лидера. После полутора месяцев интенсивных тренировок участники померились мастерством в мини-чемпионате.
Победителями гранд-финала стали члены команды Skill во главе со звёздным наставником Дмитрием «LighTofHeaveN» Куприяновым. Они получили миллион рублей и, возможно, путёвку в большой киберспорт.
Финальный эпизод реалити-шоу «Академия киберспорта СИТИЛИНК» выйдет на Youtube 24 декабря, в нём будет показан ход гранд-финала шоу. Остальные восемь эпизодов уже выложены на сайте реалити-шоу и на канале RuHub.
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