24-летний миллионер инвестировал в Team EnVyUs

Профессиональный игрок в покер Федор Хольц приобрел часть акций киберспортивной организации Team EnVyUs. Сумма, которую инвестировал 24-летний немец, не разглашается. Хольц является фанатом «Энвиас» в дисциплине CS:GO, в также другом игрока Натана «NBK» Шмита, сообщает esportsobserver.com.

Хольц является самым успешным немецким игроком в покер. За свою карьеру он заработал более 27 миллионов долларов призовых.

Напомним, что в сентябре текущего года Team EnVyUs получила поддержку другого крупного инвестора. Семья нефтяных магнатов Херш вложила около 35 миллионов долларов в киберспортивную организацию.

2/8 in the #1drop with 16M chips. Much love for @TeamEnVyUs! 5M$ up top, let's go get them! pic.twitter.com/kCI5gu6qxA

— Fedor Holz (@CrownUpGuy) 11 июля 2016 г.