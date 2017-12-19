Мартин Saksa Саздов покинул OpTic Gaming

Мартин Saksa Саздов не будет выступать за состав OpTic Gaming по Dota 2. Об этом сообщил сам игрок на своём аккаунте в «Твиттере».

«Было приятно снова выступить на LAN-турнире. Спасибо OpTic Gaming и удачи вам в будущем», — заявил Мартин Саздов.

Организация пока не анонсировала нового пятого игрока. На данный момент в составе числятся Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль, Квин CC&C Каллахан, Людвиг zai Уолбер и Питер ppd Дагер.

В ноябре Saksa присоединился к OpTic Gaming в качестве игрока замены. Вместе с командой он завоевал серебряную медаль на ROG MASTERS 2017, стал победителем североамериканской квалификации Galaxy Battles II, а также занял 6-7-е место на DOTA Summit 8.