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Мартин Saksa Саздов покинул OpTic Gaming
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Мартин Saksa Саздов покинул OpTic Gaming 

Чемпионат.com 19 декабря 2017
Мартин Saksa Саздов не будет выступать за состав OpTic Gaming по Dota 2. Об этом сообщил сам игрок на своём аккаунте в «Твиттере».
«Было приятно снова выступить на LAN-турнире. Спасибо OpTic Gaming и удачи вам в будущем», — заявил Мартин Саздов.
Организация пока не анонсировала нового пятого игрока. На данный момент в составе числятся Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль, Квин CC&C Каллахан, Людвиг zai Уолбер и Питер ppd Дагер.
В ноябре Saksa присоединился к OpTic Gaming в качестве игрока замены. Вместе с командой он завоевал серебряную медаль на ROG MASTERS 2017, стал победителем североамериканской квалификации Galaxy Battles II, а также занял 6-7-е место на DOTA Summit 8.
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