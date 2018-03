FaZe Clan победила на турнире в Мексике и заработала 250 тысяч долларов

Европейская FaZe Clan переиграла mousesports в финальном матче плей-офф Esports Championship Series Season 4. Счет поединка — 2:1. Триумфаторы турнира заработали 250 тысяч долларов. Уступивший финалист — 120 тысяч.

Напомним, третье и четвертое места поделили Astralis и Fnatic, которым досталось по 60 тысяч. Соревнование проходило в мексиканском Канкуне, представителей СНГ на чемпионате не было.

Канкун (Мексика)

Esports Championship Series Season 4 Плей-офф Финал

Mousesports (Европа) — FaZe Clan (Европа) — 1:2 (16:14 @ Nuke, 18:22 @ Inferno, 17:19 @ Mirage)

FaZe CS:GO just closed out 2017 with our 4th CHAMPIONSHIP! What a year. #FaZeUp pic.twitter.com/vzHKU8GPqB

— FaZe Clan (@FaZeClan) 18 декабря 2017 г.