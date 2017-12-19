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Американская квалификация WESG пройдёт в онлайне
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Американская квалификация WESG пройдёт в онлайне 

Чемпионат.com 19 декабря 2017
Американские финалы World Electronic Sports Games по CS:GO и Dota 2 пройдут в онлайне. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.
Такое решение было вызвано миграционной политикой США, которая приводит к многочисленным проблемам при оформлении виз.
Также в заявлении указывается, что команды будут разделены на регионы — Северную и Южную Америку, чтобы исключить влияние пинга на исход матчей.
Призовой фонд и количество слотов в гранд-финал останутся без изменений.
Американская квалификация WESG 2017 пройдет с 1 по 4 февраля. По ее итогам определятся 7 участников гранд-финала турнира.
CS:GO (команды)
Северная Америка: SK Gaming, Cloud9, Mythic, Muffin Lightning, subtLe, Team Mexico, French Canadians;
Южная Америка: Team One, Elite Wolves, Isurus Gaming, Vault, rEAK;
Dota 2 (регионы)
Северная Америка: США, Канада, Мексика;
Южная Америка: Бразилия, Перу, Аргентина, Север Южной Америки, Юг Южной Америки.
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