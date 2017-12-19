Американская квалификация WESG пройдёт в онлайне

Американские финалы World Electronic Sports Games по CS:GO и Dota 2 пройдут в онлайне. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.

Такое решение было вызвано миграционной политикой США, которая приводит к многочисленным проблемам при оформлении виз.

Также в заявлении указывается, что команды будут разделены на регионы — Северную и Южную Америку, чтобы исключить влияние пинга на исход матчей.

Призовой фонд и количество слотов в гранд-финал останутся без изменений.

Американская квалификация WESG 2017 пройдет с 1 по 4 февраля. По ее итогам определятся 7 участников гранд-финала турнира.

CS:GO (команды)

Северная Америка: SK Gaming, Cloud9, Mythic, Muffin Lightning, subtLe, Team Mexico, French Canadians;

Южная Америка: Team One, Elite Wolves, Isurus Gaming, Vault, rEAK;

Dota 2 (регионы)

Северная Америка: США, Канада, Мексика;

Южная Америка: Бразилия, Перу, Аргентина, Север Южной Америки, Юг Южной Америки.