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Shanghai Dragons и London Spitfire откроют молодежные составы по Overwatch
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Shanghai Dragons и London Spitfire откроют молодежные составы по Overwatch 

Чемпионат.com 20 декабря 2017
Blizzard опубликовала список команд из Overwatch League, которые откроют молодежные составы. Анонс появился на официальном сайте дисциплины.
Приглашение разработчика для участия в Overwatch Contenders приняли Shanghai Dragons, London Spitfire, Boston Uprising, Florida Mayhem, Houston Outlaws, Los Angeles Gladiators, New York Excelsior, Philadelphia Fusion, San Francisco Shock.
Также инвайты получили лучшие команды APEX, Premier Series, Pacific Championship и первых сезонов Contenders в Северной Америке и Европе.
28 ноября Blizzard рассказал о планах по развитию киберспортивного направления Overwatch. В январе компания запустит Overwatch Open Division. Четыре лучшие команды открытого дивизиона отправятся в квалификационный турнир. Они будут соперничать с четырьмя составами Overwatch Contenders за их места в лиге. Первый Contenders Trials состоится в феврале.
Чемпионат Overwatch Contenders начнётся в марте. На протяжении года компания проведёт три сезона соревнований.
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