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Авери SVG Сильверман покинул пост тренера EG по Dota 2
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Авери SVG Сильверман покинул пост тренера EG по Dota 2 

Чемпионат.com 20 декабря 2017
Фото: globallookpress.com
Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Авери SVG Сильверман объявил об уходе с должности тренера состава Evil Geniuses. Пока неизвестно, кто станет следующим наставником команды.
«Я больше не буду тренировать состав EG. Надеюсь вернуться в игру сильнее, чем был раньше. Я благодарен уходящему году за полученный опыт. Пришло время для новых приключений», — написал Сильверман в «Твиттере».
Авери SVG Сильверман занял пост тренера EG в конце 2016 года. Вместе с ним команда заняла третье место на The International 2016, 9-12-е — на The International 2017, 3-4-е — на PGL Open Bucharest и третье — на DreamLeague Season 8.
В качестве игрока Авери не посещал ни одного The International. Среди результатов киберспортсмена 5-8-е место на The Boston Major и второе на Northern Arena BEAT Invitational.
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