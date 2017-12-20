Авери SVG Сильверман покинул пост тренера EG по Dota 2

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Авери SVG Сильверман объявил об уходе с должности тренера состава Evil Geniuses. Пока неизвестно, кто станет следующим наставником команды.

«Я больше не буду тренировать состав EG. Надеюсь вернуться в игру сильнее, чем был раньше. Я благодарен уходящему году за полученный опыт. Пришло время для новых приключений», — написал Сильверман в «Твиттере».

Авери SVG Сильверман занял пост тренера EG в конце 2016 года. Вместе с ним команда заняла третье место на The International 2016, 9-12-е — на The International 2017, 3-4-е — на PGL Open Bucharest и третье — на DreamLeague Season 8.

В качестве игрока Авери не посещал ни одного The International. Среди результатов киберспортсмена 5-8-е место на The Boston Major и второе на Northern Arena BEAT Invitational.