Ещё
Габриэль Fallen Толедо получил награду за развитие киберспорта в Бразилии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Габриэль Fallen Толедо получил награду за развитие киберспорта в Бразилии 

Чемпионат.com 20 декабря 2017
Капитан команды SK Gaming по Counter-Strike: Global Offensive Габриэль Fallen Толедо получил награду Premio eSports do Brasil за «Особый вклад в развитие киберспорта». Об этом сообщает портал SporTV.
Награждение проходило по 15 номинациям. Марсело coldzera Давид победил в категории «Киберспортсмен года», а также стал лучшим в дисциплине CS:GO. Звание лучшего игрока в Dota 2 получил Адриано 4dr Мачадо, в League of Legends — Альваро VVVert Мигель Мартинес, а в Overwatch — Эдуардо Dudu Маседо.
Габриэль Fallen Толедо — лидер состава SK Gaming. За прошедший год команда завоевала восемь титулов, среди которых победы на IEM XII Sydney, ECS Season 3, ESL One Cologne, ESL Pro League Season 6. Помимо этого, игрок владеет киберспортивной организацией Games Academy и брендом GFallen.
5 декабря бразильское подразделение ESPN сообщило, что Толедо вместе с несколькими напарниками по команде планирует создать новую киберспортивную организацию. Предположительно официальная презентация состоится до конца 2017 года.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение