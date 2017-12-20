Габриэль Fallen Толедо получил награду за развитие киберспорта в Бразилии

Капитан команды SK Gaming по Counter-Strike: Global Offensive Габриэль Fallen Толедо получил награду Premio eSports do Brasil за «Особый вклад в развитие киберспорта». Об этом сообщает портал SporTV.

Награждение проходило по 15 номинациям. Марсело coldzera Давид победил в категории «Киберспортсмен года», а также стал лучшим в дисциплине CS:GO. Звание лучшего игрока в Dota 2 получил Адриано 4dr Мачадо, в League of Legends — Альваро VVVert Мигель Мартинес , а в Overwatch — Эдуардо Dudu Маседо.

Габриэль Fallen Толедо — лидер состава SK Gaming. За прошедший год команда завоевала восемь титулов, среди которых победы на IEM XII Sydney, ECS Season 3, ESL One Cologne, ESL Pro League Season 6. Помимо этого, игрок владеет киберспортивной организацией Games Academy и брендом GFallen.

5 декабря бразильское подразделение ESPN сообщило, что Толедо вместе с несколькими напарниками по команде планирует создать новую киберспортивную организацию. Предположительно официальная презентация состоится до конца 2017 года.