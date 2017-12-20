GODSENT объявила новый состав по CS:GO

Людвиг Brollan Бролин и Хампус hampus Позер присоединились к составу GODSENT по CS:GO. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы хотели оживить команду и создать более молодой и энергичный коллектив. С добавлением Hampus и Brollan мы собрали опытный состав, который способен добиться серьезных результатов. Когда вы собираете новую команду, у вас наступает период смешанных результатов, но я уверен, что в долгосрочной перспективе мы вернем GODSENT в список серьезных соперников на сцене», — прокомментировал изменения спортивный директор RFRSH Entertainment Каспер Хвидт.

Позер ранее выступал в Epsilon и Red Reserve. Последней командой игрока стала passions, где он выступал вместе с Бролином. Среди достижений киберспортсмена второе место на DreamHack Open Valencia 2017 и WESG Europe Finals 2017, где он выступал с GODSENT.

Людвиг Brollan Бролин начал профессиональную карьеру в 2017 году. Сейчас киберспортсмену 15 лет. В числе достижений игрока второе место на Nordic Championship Season 2 и четвертое на WESG Europe Finals 2017.

Состав GODSENT по CS:GO:

— Саймон twist Элиасон

— Йоаким disco doplan Гидетун

— Фредерик freddieb Буё — Людвиг Brollan Бролин

— Хампус hampus Позер