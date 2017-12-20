Ещё
GODSENT объявила новый состав по CS:GO
Далее:
Читайте также:
Ещё

GODSENT объявила новый состав по CS:GO 

Чемпионат.com 20 декабря 2017
Людвиг Brollan Бролин и Хампус hampus Позер присоединились к составу GODSENT по CS:GO. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«Мы хотели оживить команду и создать более молодой и энергичный коллектив. С добавлением Hampus и Brollan мы собрали опытный состав, который способен добиться серьезных результатов. Когда вы собираете новую команду, у вас наступает период смешанных результатов, но я уверен, что в долгосрочной перспективе мы вернем GODSENT в список серьезных соперников на сцене», — прокомментировал изменения спортивный директор RFRSH Entertainment Каспер Хвидт.
Позер ранее выступал в Epsilon и Red Reserve. Последней командой игрока стала passions, где он выступал вместе с Бролином. Среди достижений киберспортсмена второе место на DreamHack Open Valencia 2017 и WESG Europe Finals 2017, где он выступал с GODSENT.
Людвиг Brollan Бролин начал профессиональную карьеру в 2017 году. Сейчас киберспортсмену 15 лет. В числе достижений игрока второе место на Nordic Championship Season 2 и четвертое на WESG Europe Finals 2017.
Состав GODSENT по CS:GO:
— Саймон twist Элиасон
— Йоаким disco doplan Гидетун
— Фредерик freddieb Буё  — Людвиг Brollan Бролин
— Хампус hampus Позер
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение