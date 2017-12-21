Na’Vi сыграет в финале квалификации ESL One Genting 2018 по Dota 2

Natus Vincere обыграла Team Spirit в полуфинале отборочных ESL One Genting 2018 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Na’Vi прошла в финал квалификаций. Следующим соперником команды станет победитель пары Team Empire против Gambit Esports. Матч состоится 22 декабря, начало в 17:00 по московскому времени. Победитель отправится на LAN-финал.

ESL One Genting 2018 пройдет с 23 по 28 января на курорте Гентинг Хайлендз. Участники разыграют $ 400 тыс. и 400 очков Pro Circuit. Распределение призового фонда пока неизвестно.