Lil назвал League of Legends «никому не нужной псевдоигрой»

Игрок состава по Dota 2 российской Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк на своей странице в Твиттере прокомментировал дисквалификацию игрока в League of Legends Кирилла «Likkrit» Малофеева. По мнению 22-летнего украинца, эта ситуация не стоит такого внимания со стороны киберспортивного сообщества.

Напомним, 16 декабря Riot Games отстранила Likkrit от соревнований на полгода за критические высказывания на трансляции 30 ноября. В тот же день Малофеев объявил о завершении карьеры в League of Legends.

"Уже который день вся лента с никому не нужным лолером и его никому не нужной псевдоигрой. За что?" — написал Ильюк.

Уже который день вся лента с никому не нужным лолером и его никому не нужной псевдоигрой За шо — Ilya Ilyuk (@LilJke) 20 декабря 2017 г.