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Lil назвал League of Legends «никому не нужной псевдоигрой»
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Lil назвал League of Legends «никому не нужной псевдоигрой» 

Спорт-Экспресс 20 декабря 2017
Игрок состава по Dota 2 российской Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк на своей странице в Твиттере прокомментировал дисквалификацию игрока в League of Legends Кирилла «Likkrit» Малофеева. По мнению 22-летнего украинца, эта ситуация не стоит такого внимания со стороны киберспортивного сообщества.
Напомним, 16 декабря Riot Games отстранила Likkrit от соревнований на полгода за критические высказывания на трансляции 30 ноября. В тот же день Малофеев объявил о завершении карьеры в League of Legends.
"Уже который день вся лента с никому не нужным лолером и его никому не нужной псевдоигрой. За что?" — написал Ильюк.
Уже который день вся лента с никому не нужным лолером и его никому не нужной псевдоигрой За шо  — Ilya Ilyuk (@LilJke) 20 декабря 2017 г.
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