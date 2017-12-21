Natus Vincere получила приглашение на Bucharest Major по Dota 2

Турнирный оператор PGL опубликовал подробности проведения турнира Bucharest Major по Dota 2.

На чемпионате сыграют 16 команд. В настоящее время известны пять участников — Team Liquid, Newbee, Evil Geniuses, Natus Vincere и Mineski. Еще пятеро получат приглашения от организаторов. Остальные шесть слотов разыграют в региональных квалификациях.

Соревнования пройдут в два этапа: с 4 по 7 марта 2018 года состоится групповая стадия, а с 9 по 11 марта пройдет плей-офф. Местом проведения станет Бухарест (Румыния).

Призовой фонд турнира составит $ 1 млн и 1,5 тыс. рейтинговых очков Pro Circuit.

Расписание открытых квалификаций (по московскому времени):

8 января:

12:00. Юго-Восточная Азия

19:00. СНГ 20:00. Европа

9 января:

00:00. Южная Америка

01:00. Северная Америка

Китай. Неизвестно.