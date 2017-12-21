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Natus Vincere получила приглашение на Bucharest Major по Dota 2
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Natus Vincere получила приглашение на Bucharest Major по Dota 2 

Чемпионат.com 21 декабря 2017
Турнирный оператор PGL опубликовал подробности проведения турнира Bucharest Major по Dota 2.
На чемпионате сыграют 16 команд. В настоящее время известны пять участников — Team Liquid, Newbee, Evil Geniuses, Natus Vincere и Mineski. Еще пятеро получат приглашения от организаторов. Остальные шесть слотов разыграют в региональных квалификациях.
Соревнования пройдут в два этапа: с 4 по 7 марта 2018 года состоится групповая стадия, а с 9 по 11 марта пройдет плей-офф. Местом проведения станет Бухарест (Румыния).
Призовой фонд турнира составит $ 1 млн и 1,5 тыс. рейтинговых очков Pro Circuit.
Расписание открытых квалификаций (по московскому времени):
8 января:
12:00. Юго-Восточная Азия
19:00. СНГ  20:00. Европа
9 января:
00:00. Южная Америка
01:00. Северная Америка
Китай. Неизвестно.
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