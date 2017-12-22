Габриэль Fallen Толедо пожертвует $ 3 тыс. команде из Колумбии

Капитан состава SK Gaming по CS:GO Габриэль Fallen Толедо пожертвует $ 3 тыс. колумбийской команде VAULT. Об этом он сообщил на своем аккаунте в «Твиттере».

«Я дам вам $ 3 тыс. и найду место для вас, где вы сможете выступать. Можете рассчитывать на мою семью, когда будете в Бразилии», — заявил Габриэль Толедо.

Team VAULT стала победителем отборочных на севере Южной Америки WESG 2017 и обеспечила себе место на американской квалификации. 19 декабря стало известно, что американские финалы World Electronic Sports Games пройдут в онлайне, а команды будут разделены на регионы — Северную и Южную Америку.

21 декабря игрок VAULT опубликовал видеоролик, в котором попросил у коммьюнити $ 6 тыс. Деньги пойдут на оплату поездки в Бразилию, так как в Колумбии пинг в CS:GO будет слишком высоким для выступления.