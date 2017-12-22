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Virtus.pro и Na’Vi сразятся за $1 000 000 в Bucharest Major по Dota 2
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Virtus.pro и Na’Vi сразятся за $1 000 000 в Bucharest Major по Dota 2 

GameGuru 22 декабря 2017
Фото: GameGuru
С 4 по 11 марта в Бухаресте пройдет мейджор-турнир по Dota 2, где будут разыграны $1 000 000 и 1 500 очков Pro Circuit. За щедрые призы сразятся 16 команд: шесть определятся в местных квалификациях, а десять уже получили прямые путевки. Среди прочих участников организаторы румынского Bucharest Major пригласили два российско-украинских коллектива: Virtus.pro и Natus Vincere. «Медведей» позвали в последней волне, зато Na’Vi одной из первых получила слот. Компания PGL не могла не позвать Virtus.pro, учитывая, что та завоевала «золото» в мейджор-турнире ESL One Hamburg и совсем недавно — «майноре» DOTA Summit 8. Приглашение для Natus Vincere тоже оправдано: хотя два-три месяца назад «Рожденные побеждать» не внушали доверия, в последнее время они исправляются. Na’Vi стала бронзовым призером в «майноре» MDL Macau и завоевала четвертое место в крупном важном ивенте — DreamLeague Season 8. В Bucharest Major уже приглашены два титана СНГ-сцены, поэтому у региональных команд, обычно проигрывающих Virtus.pro и Na’Vi, появился хороший шанс в местной квалификации. Таким образом, в «мейджоре» окажутся три коллектива с пост-советского пространства.
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