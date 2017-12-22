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Riot Games анонсировала новый международный турнир
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Riot Games анонсировала новый международный турнир 

Чемпионат.com 22 декабря 2017
Riot Games объявила о проведении Кубка Европы по League of Legends в 2018 году. Анонс появился на официальном киберспортивном сайте компании.
В соревнованиях примут участие победители региональных лиг Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Польши, Испании, Великобритании, Чехии, Словакии, Италии, Португалии, Скандинавии и Балкан.
Также Riot Games находится в стадии переговоров с партнёрами, чтобы создать больше региональных турниров.
Кубок европейских чемпионов будет проходить в течение 2-3 недель в конце весеннего и летнего сезонов. Остальные подробности компания анонсирует позднее.
Riot Games проводит региональные лиги с 2016 года. До этого команды — победители лиг не имели возможности пробиться на международные соревнования.
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