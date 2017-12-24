VGJ.Thunder сыграет на Galaxy Battles 2: Emerging Worlds

VGJ.Thunder обыграла EHOME в финале квалификаций турнира Galaxy Battles 2: Emerging Worlds. Матч завершился со счётом 2:1.

Команда прошла на основной турнир, где сразится за призовой фонд в $ 1 млн и 1,5 тыс. рейтинговых очков Pro Circuit.

Всего в соревнованиях сыграют 16 команд. Восемь участников уже получили приглашения, ещё шесть составов отобрались через региональные квалификации. Последние две команды определятся по результатам матчей в «уайлд-кард».

Galaxy Battles 2: Emerging Worlds — турнир по Dota 2 в статусе мэйджора. Чемпионат пройдёт с 15 по 21 января в провинции Булакан (Филиппины).