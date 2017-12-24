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Станислав Mistakes Матусовский: команды активно боролись за меня
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Станислав Mistakes Матусовский: команды активно боролись за меня 

Чемпионат.com 24 декабря 2017
Игрок команды Boston Uprising по Overwatch Станислав Mistakes Матусовский рассказал о выборе команды в Overwatch League и условиях жизни киберспортсменов.
«После ухода из 123 мне поступило несколько предложений, и я выбрал Бостон. Трайауты не проходили, ибо команды активно боролись за меня, и в трайаутах не было нужды. С визой проблем не было, разве что весь процесс получения визы и переезда занял два месяца.
Наше проживание в Лос-Анджелесе полностью оплачивается, питание тоже. Если захотел поменять мышку — купят, какую захочешь. У нас, допустим, апартаменты. Мы живём по-отдельности, у некоторых команд есть тимхаусы. Но в целом условия у всех одинаковые», — рассказал Матусовский в интервью Cybersport.ru.
Boston Uprising — одна из двенадцати команд Overwatch League. В OWL Inaugural Preseason состав занял четвёртое-восьмое место, одержав одну победу и одно поражение.
Первый регулярный сезон OWL пройдет с 10 января по 16 июня. Общий призовой фонд чемпионата составит $ 1,8 млн
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