Интервью с Владимиром RodjER Никогосяном

«Мои родители хорошо разбираются в игре, даже по драфтам что-то советуют»

Владимир RodjER Никогосян стал одним из главных открытий мировой сцены Dota 2 в этом году. Он играл на The International 7 в составе Team Empire, во время осеннего решаффла перешёл в Natus Vincere и сейчас является одним из лучших саппортов в СНГ. Нам игрок рассказал о личных итогах года, начале игровой карьеры и о том, кто является сильнейшим игроком четвёртой позиции.

— За этот год вы прошли путь, о котором мечтают многие игроки в СНГ. От Rebels в начале года до Natus Vincere сейчас. Можете ли, оглядываясь на свой опыт, оценить преимущества и недостатки больших организаций? Меняется ли кардинально что-то в жизни игрока с переходом в более популярную и крупную команду?

— На твои выступления и игру организация не слишком влияет, что в Rebels, что в Effect — всё одно и то же. А вот в медийной части это многое меняет. Нужно, например, как сейчас давать интервью, проводить разные съёмки и фотосессии. На это уходит отдельная часть времени. От размера организации если что-то и зависит, то это буткемп. Если ей хватает средств, то вы съезжаетесь и играете из одного места, а если нет, то сидите по домам.

Какие-то ощущения от того, за какую организацию ты играешь, для меня особо не важны. Но вот когда я пришёл играть в Na'Vi, то осмыслил, как много людей за тебя болеют. Такая именитая организация. Особенно приятно побеждать под таким тегом. Вот в этом что-то есть, да.

— Насколько легко вам дался переход в Na’Vi? Почувствовали ли вы давление, о котором говорят все новички команды? Все эти ожидания фанатов, критика и пристальное внимание комментаторов и аналитиков.

— Раньше у меня была такая проблема. На меня давило то, что думают другие. Сейчас уже такого нет. А когда только пришёл в Na'Vi, было очень интересно в группе почитать комментарии или что-то подобное. Но сейчас я уже этим не занимаюсь, там нет ничего полезного.

К некоторым аналитикам или комментаторам я прислушиваюсь. Они порой говорят дельные вещи, можно почерпнуть что-то для себя. Но никакого давления от них я не ощущал после перехода в Na'Vi.

— Какое игровое событие вы можете назвать главным для себя в этом году?

— Конечно, это победа над Evil Geniuses на The International. Для меня это лучшее, что пока случилось. Очень крутые эмоции. Я вроде бы и верил в победу, и старался, но в то же время это оказалось так неожиданно. Хотя могу сказать, что там я играл не на весь свой потенциал. И человеческий фактор влиял, и что-то ещё. Это всё-таки был мой первый The International, где-то могло сказаться и волнение. Я выкладывался, для меня это большой опыт. Но назвать этот матч лучшим я не могу.

— А какая игра тогда лучшая в этом году?

— Наверное, финал Adrenaline Cyber League против Virtus.pro. И, возможно, вторая карта против OG на DreamLeague. Вот там игра пошла.

— Какие ключевые изменения вы бы отметили на СНГ-сцене?

— Стало очень много игр и квалификаций. Это явно изменение не к лучшему. Слишком много дерби, эти Na'Vi—Empire постоянно. Мне кажется, даже зрители от этого устают. Но мне самому чего с этого? Мы и на тренировках постоянно играем с ними. Это превращается в ту же тренировку, только за выход на LAN-финал.

— Есть ли какой-то игрок в СНГ, которого вы для себя в этом году открыли или увидели в другом свете?

— Наверное, это Crystallize. Он постоянно работает над собой и быстро растет как игрок. Молодой парень, а сейчас уже в рейтинге MMR входит в топ-3. У него большой потенциал. Раньше он выступал в tier-3 командах, играл как обычный керри. Я видел его, но ничего сверхъестественного за ним не замечал. Но сейчас я поиграл с ним и отметил, как сильно он растет. А Александр ХВОСТ Дашкевич (тренер Na’Vi. — Прим. «Чемпионата») помогает ему развиваться.

— А есть ли что-то, о чём вы в этом году жалеете?

— На самом деле нет, нет такого. Я ни о чём не жалею.

— Na’Vi — одна из тех команд, которая опробовала в новой турнирной системе всё — от открытых квалификаций до приглашения на мэйджор. С ходом сезона ваш взгляд на эту систему изменился?

— Отношение к играм точно изменилось. Теперь, когда играешь на турнире против команды, которая тебе в спину дышит в таблице очков, понимаешь, что нужно выкладываться ещё сильнее для победы. Потому что, если проиграешь, они поднимутся по очкам выше, а ты упустишь шанс. Такие мысли постоянно крутятся в голове.

Ну и стало намного больше игр, и график заметно уплотнился. Это утомляет, что поделать. Но я уже влился в эту систему, так что всё нормально.

— Одна из самых обсуждаемых тем — число участников на мэйджоре. Как вы думаете, обязательно ли это должны быть турниры на 16 команд или мэйджоры на 8 участников тоже имеют право на существование?

— Я больше за 16 команд, чтобы было интереснее. Больше игр. Да и если восемь участников, то нам придётся играть квалификации. Так что я точно за 16 команд (смеётся). Команд больше в два раза, и у каждой есть шанс заработать эти очки.

— Вы начали отказываться от участия в квалификациях на некоторые турниры. Это связано с плотным графиком и усталостью? Когда вы решили, что будете играть не везде?

— По большей части да. Сейчас мы отказались от отборов на Starladder. Даты их проведения совпадали с ESL. Нам пришлось бы играть в один день и одну квалификацию, и другую, а хотелось готовиться к конкретному турниру и концентрироваться на определённом матче. Решили сделать такой выбор.

К тому же нас позвали на мэйджор, а Starladder будет прямо перед ним. Хочется засесть на буткемп, потренироваться, не палить стратегии, наработать новые тактики. Подготовиться именно к мэйджору. В принципе, мы хотели играть на всех возможных турнирах, но в этот раз сложилось таким образом.

— Поговорим о прошедших турнирах и квалификациях. По поводу первой части сезона вы говорили, что причиной неудачных выступлений стала усталость и сложный график. Как вам удалось решить эту проблему ко второй волне турниров?

— Сначала мы играли очень много квалификаций и много времени провели на буткемпе. Месяц или вроде того. Это сильно повлияло на нас внутри команды. Бывает так, что вы просто устаете друг от друга. После этого мы неудачно выступили на Starladder и Бухаресте. Сказались и определённые недопонимания внутри состава. Но мы их быстро решили, так что потом результаты были уже приемлемые.

— В этом безумном графике вам удаётся найти время на отдых?

— Отдых… Например, у меня не было отдыха после Adrenaline Cup. После него команда полетела на недельку по домам, а я отправился в Барселону с «Антихайпом» на WESG. И оттуда уже улетал в Швецию. Моя команда отдыхала, а я играл. Но это мой личный выбор. Так что бывают моменты, когда у тебя вообще нет возможности расслабиться. Это всё сказывается. Не играешь с командой, устаешь от доты, тратишь время на лишние перелеты. Но что поделать.

— Вам не удалось пробиться на мэйджор Galaxy Battle. Некоторые зрители обвинили в этом излишнюю увлечённость WESG. Как вы считаете, в этом была причина поражения от Team Spirit?

— В этом есть доля правды. Из-за меня мы не смогли толком потренироваться. Я приехал, а через день мы начали играть квалификации. Да, мы могли выступить лучше, и тут доля вины на мне. Team Spirit тогда хорошо отыграла. Первую карту, конечно, мы сами «закинули». А во второй всё прошло как-то безыдейно. Но это не отменяет того, что игроки Spirit сыграли очень достойно.

— Dendi в «Твиттере» написал, что результаты были неудовлетворительны, хотя вы попали в топ-4 и мэйджора и майнора. Вы настроены только на первые места?

— Вообще, да. Как по мне, минимум место в тройке на DreamLeague мы должны были занимать. Я был уверен, что мы обыграем EG. Опять же, во второй игре сами «закинули». А если бы взяли вторую карту, то могли бы выиграть и третью. Просто не хватило дисциплины. Так что я считаю, что результат был неудовлетворительный.

— Что отделяет вас от команд топового уровня?

— Наверное, больше командных решений и передвижений. У нас есть большой потенциал, чтобы добраться до этого уровня. Но для этого нужно усиленно работать и развиваться. Пока мы только движемся к этому. Ну и по стратегиям они очень сильны. У некоторых игроков очень большой пул героев, и за счет этого они смотрятся очень уверенно.

— Правда ли, что Na’Vi проще и увереннее играют под давлением и в проигрышной ситуации, чем ведя от начала игры?

— На самом деле, бывают разные ситуации. Есть драфты, которые не позволяют тебе ошибок. Когда ты ведёшь и делаешь что-то не так, то уже не сможешь потом вытянуть игру обратно. А есть драфты, в которых ты целенаправленно ждёшь поздней стадии. Ты понимаешь, что твой пик позволяет тебе вернуться в игру и одержать победу. Иногда так происходит, что ты берёшь героев, которые проигрывают раннюю игру, но набирают потом. Мы любим играть по-разному. Мы скорее любим играть на раннюю стадию, когда выигрываешь начало, а потом пытаешься без ошибок закончить карту.

— Но ведь вы короли камбэков в СНГ!

— Ну да, была парочка игр! Мне кажется, это какая-то магия организации.

— Любимая всеми тема. Кто лучшая «четвёрка» СНГ?

— Эм… Евгений Chuvash Макаров.

— Почему?

— Просто. Первое, что пришло в голову! Для меня это ничего не значит. Я к этому вопросу и теме скорее как к шутке отношусь.

— А лучшая «четвёрка» в мире?

— Jerax. Он бог Tusk и Earth Spirit. Он большой молодец.

— А что отличает хорошего игрока четвёртой позиции от плохого или средненького?

— Умение адаптироваться под разные ситуации. Быстро мыслить в конкретных моментах, которые возникают. Когда играешь на чётвертой позиции, у тебя не бывает стандартных игр. Тебе постоянно приходится импровизировать. И если у тебя это получается, значит это твоя роль.

— Для аудитории вы достаточно таинственная личность. Нечасто появляетесь на интервью или стримах. Какой RodjER вне игры и чем он занят, когда выключен компьютер?

— Сейчас я часто вижусь со своими друзьями. Мы любим поиграть в покер и провести время вместе. Поговорить, пообщаться. Раньше у меня не было на это времени, я все время сидел за компьютером. Я лет пять просто играл в доту. Это нужно было. У меня была цель пробиться в топовую команду и показать себя. Тогда я был только на этом сфокусирован. Сейчас появилось время для отдыха. Иногда ещё приезжает девушка, и мы отдыхаем вместе.

— Чем вам пришлось пожертвовать ради карьеры?

— Жертвуешь в первую очередь здоровьем. Сидишь сутками за компьютером, это вредно. Отсутствие личной жизни. Жертвуешь буквально всем.

— Как ваша семья относится к вашему увлечению и работе?

— Вот, кстати, факт, о котором практически никто не знает. У меня родители уже неплохо разбираются в игре. Буквально за полгода они уже на пиках знают, какая команда победит. Я даже не понимаю, как у них иногда это получается.

— Они изначально так поддерживали ваш интерес к компьютерным играм? Или тоже противились, как у многих других игроков?

— Как и у всех. Шнуры, может, не выдёргивали. Было эмоциональное насилие: «ну сколько можно играть!» и всё такое. Но они позволили мне заниматься тем, что мне нравится, за что им огромное спасибо! А потом увидели, что у меня что-то получается. Я им объяснил, как всё устроено. И они меня поняли.

— Самое важное ваше дело или достижение вне доты в этом году?

— Начал путешествовать по разным странам. Слетал в Америку. Для меня это большое открытие. Я не могу выделить какое-то конкретное место. Везде своя атмосфера и свой климат. Везде понравилось по чуть-чуть. В Макао, например, был шикарный отель. Просто лучший. И город крутой, такой китайский Лас-Вегас. Хоть я и понял, что Китай — это, наверное, не для меня.

— Кто в команде был бы лучшим Дедом Морозом на утреннике и почему? И кем бы были все остальные?

— Дедом Морозом был бы наш менеджер Игорь. Мне кажется, у него бы получилось. Он любит дарить нам подарки. А все остальные были бы маленькими детьми. Витя был бы злым Кощеем — это его образ. Данил был бы весёлым пацаном, который носится туда-сюда, и ему всё пофиг. А Влад бы просто стоял и наблюдал за всем происходящим. Акбар бы наблюдал в это время за Владом. А Хвост бы снимал свой Хвлог!

— Что бы вы попросили у Деда Мороза, не связанное с дотой? — Красивое мужское пальто.

— А если бы Дедом Морозом был IceFrog? — Чтобы мне Blink Dagger иногда не выключал. Вот враг мне вроде его сбил, он знает, что он мне его сбил, а это не так! И чтобы я мог впрыгнуть. Совсем немножко читов (смеётся). Ну, иногда же можно подкрутить, хоть разочек!