Основатель TSM предложил участникам NA LCS спор на $ 10 тыс.

Основатель киберспортивной организации Team SoloMid Энди Reginald Дин бросил вызов участникам лиги NA LCS по League of Legends. Глава TSM предложил командам сделать ставку в $ 10 тыс. на победу в весеннем сплите. При участии всех клубов победитель направит $ 90 тыс. в благотворительный фонд на свой выбор.

На предложение Энди Дина пока согласился только глава OpTic Gaming Гектор Родригез. С 2018 года североамериканская лига LCS перейдёт на франшизную систему. 21 ноября Riot Games утвердила список участников нового сезона. В их число вошли Cloud9, Team Liquid, Team SoloMid, Counter Logic Gaming, OpTic Gaming, FlyQuest, 100 Thieves, Clutch Gaming, Golden Guardians и Echo Fox.